Paternidade 2.0: o que eu aprendi ao conciliar a gestação da minha filha e a criação de uma startup

No dia 12 de outubro comemora-se o Dia das Crianças, em que celebramos os pequenos e nos conectamos, muitas vezes, com a nossa infância. Para mim, a data é especialmente emblemática, pois há dois anos eu passei por uma gestação dupla: a da minha filha Nina e o processo de criação de uma startup. E isso me fez refletir sobre as similaridades entre as fases da vida de uma pessoa e as de uma empresa de tecnologia novata.

Como sabemos, tudo começa na gestação, a fase da formação. Nas startups, este é o momento em que você decide o que será feito. Coloca tudo no papel, faz as pesquisas, realiza as projeções e vai atrás de pessoas para formar um time. Na vida humana, é a mesma coisa, é preciso preparação e planejamento. É um processo muito complexo da natureza que também é a base para o crescimento da pessoa.

Após isso, vem o nascimento em si. O bebê é o MVP do humano. Come, dorme e chora. Poucas funcionalidades e uma entrega emocional absurda. Os pais não conseguem descansar. Oito horas de sono? Isso passou a não existir mais. Logo vem a infância e os filhos começam a querer ser independentes. Nesta fase, vamos destravando novas features a todo momento. Muito aprendizado, muitos dados sendo absorvidos. Aprender errando: essa frase se aplica tanto para empresas novas quanto para crianças. Na infância, você começa a realmente entender o mundo ao seu redor. Aprende a engatinhar, falar, andar, correr, coloca tudo na boca e experimenta o mundo. Nas startups, por sua vez, também é o momento de aprender o máximo possível. Muitos erros, alguns acertos e correções de rota.

A adolescência é a hora de testar os limites. Aqui, temos as experiências mais complexas e que irão definir grande parte do nosso caráter na vida adulta. Nesse momento, as startups aceleram seu crescimento e começam a se entender de maneira mais profunda, com base nos erros e acertos da época de criança. Dependendo do mercado em que você está, essa é a hora de navegar por águas cinzentas. Você ainda tem liberdade para errar, mas ela vai diminuindo conforme o passar do tempo.

Chega a fase do jovem adulto. Fim da faculdade e início da aventura no mercado de trabalho. Agora é a hora de começar a pagar as suas próprias contas e construir a sua vida. Nessa altura do campeonato nos questionamos sobre nossas escolhas e é a fase em que podemos ou não mudar o rumo da nossa vida – algo que chamamos de “pivotar” no universo das startups. É a hora de você ver o mundo real e entender que, talvez, o caminho que você escolheu não necessariamente é o mais correto.

Na fase adulta, em que é preciso ter maturidade para enfrentar a vida de frente, é que o bicho pega. É a hora de mostrar resultados, fazer dinheiro, vida, patrimônio. Aqui também temos a famosa crise da meia idade e aquele momento de “ou vai ou racha”. É nesse momento também em que você olha para trás e vê a molecada vindo com sede querendo seu lugar.

Mas, voltando ao começo, o maior aprendizado que os meus dois filhos – a empresa e a Nina – me trouxeram nesses últimos dois anos, com certeza, foi a ter resiliência. Colocar um produto na rua é como levar a sua filha para a escola pela primeira vez. Dá ansiedade, medo, euforia e um certo conforto. Porém, no final, não temos como acelerar as coisas, o ideal é fazer o nosso melhor aqui e agora. E, claro, aproveitar a jornada a cada nova experiência.

*Marcelo Zuppardo, Co-Founder & CMO da Guru