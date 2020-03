Passo a passo para ter uma franquia de sucesso

Abrir o próprio negócio é uma decisão muito importante na vida de uma pessoa. Movidos por esse sonho, milhares de brasileiros se arriscam todos os dias no ramo do empreendedorismo. Afinal, iniciar um empreendimento pode ser uma excelente opção de investimento e representar a independência financeira do novo empresário.

Mas não basta querer empreender. Inaugurar um negócio é altamente arriscado e as possibilidades de insucesso são altas – estatisticamente, a possibilidade de fracasso é maior. Segundo o IBGE, cinco anos após serem criadas, pouco mais de 60% das empresas já fecharam as portas. Do total de 733,6 mil empresas que nasceram em 2010, 277,2 mil (37,8% do total) sobreviveram até 2015.

Para contrariar as estatísticas, é essencial estudar o mercado, as principais tendências, e as maneiras mais seguras de investir, como o modelo de franquias – ideal para quem tem pouca experiência na área, mas quer conquistar a tão sonhada independência financeira. Enquanto a taxa de mortalidade das pequenas empresas com até dois anos de operação é de 25%, segundo dados do Sebrae, no mercado de franchising, o mesmo indicador é de 3%.

É importante destacar, porém, que investir em uma franquia não é garantia de sucesso. Disciplina e envolvimento direto com o negócio são imprescindíveis para que o novo empreendedor seja capaz de seguir um modelo já experimentado, e colocar em prática de forma efetiva, um formato previamente definido e maturado.

Um erro comum, cometido por muitos iniciantes, é escolher o ramo de atuação focado apenas em ganhar dinheiro, afinal, é difícil prever qual ramo é mais promissor. Além disso, quando uma pessoa trabalha com o que gosta, as chances de sucesso são maiores. Mas o simples gosto pessoal não é suficiente. Ao escolher em que área empreender, é importante considerar seu perfil e habilidades pessoais, além da experiência e entendimento de mercado – não é porque você gosta de comida, por exemplo, que se dará bem na gerência de um restaurante.

O plano de negócios – documento elaborado pelo empreendedor e que define objetivos e estratégias que devem ser empregadas para o alcance de metas – é um instrumento capaz de traçar um panorama real do mercado, responsável por tornar a sua atuação mais segura e planejada

O treinamento da equipe voltado para o atendimento do cliente é outro fator essencial para o desenvolvimento de uma franquia. Os colaboradores devem ser capacitados para antecipar necessidades da clientela e incentivar a proatividade na solução de problemas.

Para melhores resultados, é importante lembrar que o franqueado deve estar totalmente familiarizado com os valores, posicionamento e missão da marca. Essa etapa é essencial para que os profissionais se tornem efetivamente “missionários” daquela franquia, perante o mercado, clientes e equipes. A integração com os franqueados promove a sensação de pertencimento que estimula a produtividade, além de permitir que o suporte flua de maneira mais efetiva na organização.

*Dimitri Rodrigues, CEO da Kiwi Superfoods