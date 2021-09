Partidos armam o tabuleiro de 2022

Faltando quase um ano para a eleição presidencial e antes da oficialização dos candidatos, a disputa pelo Planalto engrenou esses dias sob a batuta dos caciques partidários. As agremiações tocam agendas internas para mover suas peças no grande tabuleiro político, sacudindo até palanques em construção, como o do adiantado PSD e o do vindouro DEM+PSL. O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Congresso e nome escolhido pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, é agora disputado pelo presidente do DEM, ACM Neto.

Nessa armação para 2022, cenas dos próximos capítulos da novela eleitoral vão sendo adiantadas. O episódio mais esperado agora virá do desfecho da polarização no ninho tucano, que desperta emoções nas campanhas dos maiores rivais nas prévias, os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS). Em paralelo, outras definições também estão amadurecendo rápido, puxadas pelo calendário, pelas movimentações de terceiros e pela briga por recursos públicos de campanha.

Com a autocandidatura de José Luiz Datena, abriu-se nova questão em meio à fusão entre atual partido dele (PSL) e o seu último (DEM). O jornalista não abre a mão de seu nome na corrida presidencial, mas topa apoiar Ciro Gomes (PDT) no papel de vice, caso ele próprio seja rifado. O pedetista, por sua vez, segue lutando contra os apelos para que jogue a toalha em favor da iminente frente ampla de esquerdas.

Não por acaso o noticiário referente às eleições tem sido dominado pelos presidentes de partido, como Kassab (PSD), Carlos Lupi (PDT), ACM Neto (DEM) e Ciro Nogueira (PP). São eles que acomodarão as placas tectônicas do quadro partidário, definindo a topografia sobre a qual presidenciáveis correrão para o topo. Com o PT igualado a Lula, falta saber como Bolsonaro (sem partido) se oficializará.

Em tempo fértil de especulações, o presidente da República aparentemente abandonou estratégias inconstitucionais e investe pesado numa curiosa versão amenizada de si mesmo. Fala-se até num Plano B dele para as eleições, disputando uma cadeira no Parlamento, mas o fato é que já iniciou o roteiro para firmar-se na difícil luta pela reeleição. A maior indefinição continua sendo seu destino partidário, que pode ser o Republicanos do filho e senador Flávio (RJ), o PP ou ainda o PL.

O assentamento político para 2022 envolve ainda um exasperado Podemos e o indefinido ex-juiz Sergio Moro, que desembarcou quinta-feira (23) no Brasil, vindo de Washington, nos Estados Unidos, onde reside, para discutir seu futuro com líderes do seu provável partido. Moro tem encontro agendado com senadores e líderes do Podemos em Brasília na próxima semana, quando poderá descer do muro.

Curiosamente, Cidadania e Novo, partidos que antes torciam pela candidatura consensual alternativa a Lula e Bolsonaro, a tal “nem-nem”, estão com pré-candidatos anunciados, respectivamente o senador Alessandro Vieira (SE) e o cientista político Luiz Felipe d’Ávila, presidente do Centro de Liderança Pública (CLP). Outra novidade é o PSol, que sempre teve candidato, estar de fora da briga.

Os movimentos dos partidos refletem mudanças dos últimos anos, sobretudo a emenda constitucional aprovada em 2017 para proibir coligação nas eleições proporcionais e fixar a cláusula de desempenho (barreira). A importante alteração se somou ao financiamento público das campanhas, implantado em 2017, dois anos após o Supremo Tribunal Federal (STF) vetar contribuições empresariais. Por fim, pesarão pesquisas, a perspectiva de ministros deixarem o governo em março para serem candidatos e o fim do prazo em abril para políticos trocarem de partido.

*Sílvio Ribas, jornalista, escritor, consultor em relações institucionais e assessor parlamentar no Senado Federal