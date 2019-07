Partido de Bolsonaro acusa de quebra de decoro deputado que chamou Moro de ‘ladrão’

O presidente do PSL, Luciano Bivar, entrou com representação à Mesa Diretora da Câmara Federal por suposta quebra de decoro contra Glauber Braga (PSOL), por chamar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de ‘juiz ladrão’, enquanto prestava esclarecimentos sobre mensagens atribuídas a ele e à força-tarefa da Operação Lava Jato Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

Documento REPRESENTAÇÃO PDF

A sessão, que durou mais de 7 horas, no dia 2, foi encerrada após a fala de Braga. “O senhor vai estar sim nos livros de História como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. A população brasileira não vai aceitar como fato consumido um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa por fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é: um juiz que se corrompeu. Um juiz corrupto. O mais corrupto da história do Brasil”, disse.

A declaração causou protestos de parlamentares da base aliada, que interpelaram o deputado do PSOL e, aos gritos, começaram a ofendê-lo.

Além da ‘ofensa a um membro do alto escalão do governo’, o PSL afirma que afirma haver ‘a inexistência de situação de troca mútua de agressões, a denotar má fé no emprego das palavras, na tentativa de desestabilizar o oponente político, desferindo autêntico ‘golpe-baixo’.

COM A PALAVRA, GLAUBER BRAGA

A reportagem tentou contato com o deputado em seu gabinete por meio de telefone e e-mail. O espaço está aberto para manifestação (luiz.vassallo@estadao.com e fausto.macedo@estadao.com).