Parlamentares novatos e reeleitos disputam espaço nas redes e Joice é a mais influente, diz pesquisa

Nos dois primeiros meses de mandato, parlamentares novatos e reeleitos disputaram espaço nas redes sociais. Mapeamento do FSBinfluênciaCongresso, referente a fevereiro e março, mostra que o ranking dos 20 parlamentares federais mais influentes nas redes é dividido exatamente entre 10 novatos e 10 reeleitos.

Líder do governo Bolsonaro no Congresso, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) foi a parlamentar mais influente no período. Em segundo lugar ficou o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), seguido do Sargento Fahur (PSD-PR), que também é principiante no Congresso.

O indicador inclui tudo o que deputados e senadores publicam em três redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.

O PSL segue como o partido com mais parlamentares na lista dos 20. Além de Joice, a lista inclui outros cinco nomes da legenda. O PT conta com apenas três entre os mais influentes, mesmo número de parlamentares do Podemos no ranking.

Dos 20 congressistas mais influentes nas redes, Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) é o senador mais bem colocado, ocupando a 7.ª posição.

Dentre os 20+, 14 são deputados federais e 6 são senadores.

Dono da maior bancada no Congresso, São Paulo predomina no ranking, com 8 dos 20 nomes mais influentes.

O Rio tem 5 representantes e o Paraná, 3. Outros quatro estados (Minas, Espírito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Sul) têm um nome cada no ranking de influência nas redes sociais.

Veja o ranking dos 20 parlamentares mais influentes nas redes sociais:

Dep. JOICE HASSELMANN PSL SP 1

Dep. EDUARDO BOLSONARO PSL SP 2

Dep. SARGENTO FAHUR PSD PR 3

Dep. KIM KATAGUIRI DEM SP 4

Dep. PASTOR MARCO FELICIANO PODE SP 5

Dep. CARLA ZAMBELLI PSL SP 6

Sen. FLÁVIO BOLSONARO PSL RJ 7

Dep. TIRIRICA PR SP 8

Dep. JANDIRA FEGHALI PCdoB RJ 9

Dep. GLEISI HOFFMANN PT PR 10

Dep. ANDRÉ JANONES AVANTE MG 11

Dep. MARCELO FREIXO PSOL RJ 12

Sen. ÁLVARO DIAS PODE PR 13

Sen. MARCOS DO VAL PPS ES 14

Sen. MAJOR OLÍMPIO PSL SP 15

Sen. HUMBERTO COSTA PT PE 16

Dep. DAVID MIRANDA PSOL RJ 17

Dep. PAULO PIMENTA PT RS 18

Sen. ROMÁRIO PODE RJ 19

Dep. ALEXANDRE FROTA PSL SP 20

FONTE: FSBinfluênciaCongresso

Para avaliar o desempenho dos parlamentares nas redes sociais, o Instituto FSB Pesquisa desenvolveu o FSBinfluênciaCongresso.

Além do Facebook e Twitter, o índice passa a levar em consideração a atuação e a performance dos deputados e senadores no Instagram.

A participação dos deputados e senadores nas redes sociais é grande. Da atual legislatura, que tomou posse em 1.º de fevereiro, todos os 513 deputados e 81 senadores estão presentes em pelo menos uma das três redes (Facebook, Instagram e Twitter).

Dos 594 congressistas, 100% estão no Facebook, 99,3% no Instagram e 87,5% no Twitter. No total, 87% dos 594 parlamentares deles estão presentes nas 3 redes monitoradas.