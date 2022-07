Parlamentares vão ao STF contra ‘orçamento secreto’ impositivo

Um mandado de segurança impetrado na noite de quinta-feira (30) no Supremo Tribunal Federal (STF) pede a suspensão de mecanismo previsto no relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023 aprovado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), na quarta-feira,29, que torna impositivas as emendas do relator-geral, as RP-9 no Orçamento, conhecidas como “orçamento secreto” – esquema revelado pelo Estadão. A ação foi ingressada pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que é líder da oposição no Senado, Alessandro Vieira (PSDB-SE) e os deputados federais Felipe Rigoni (União Brasil-ES) e Tabata Amaral (PSB-SP).

A execução das emendas de relator se tornarão impositivas por meio de um dispositivo da LDO de 2023 – ou seja, obriga o governo a reservar recursos para realizar o pagamento dessas emendas. Neste ano, foram aprovados R$ 16,5 bilhões em emendas de relator-geral, sendo que R$ 5,8 bilhões já foram empenhados. Para 2023, o valor deve atingir R$ 19 bilhões.

Para Randolfe, impor ao governo o pagamento das RP-9, trata-se de uma “farra com o orçamento público” estabelecida com a falta de transparência da medida, mesmo com as diretrizes já estabelecidas pelo STF sobre o tema. “Estamos diante de um desrespeito total com os brasileiros. São recursos sendo utilizados como moeda de troca eleitoral, sem pensar nas necessidades do nosso povo”, pontuou.

Ao impor as emendas RP-9 o Congresso ganha mais poder sobre o Orçamento. Como mostrou o Estadao, a medida teve apoio e articulação do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), com objetivo de, além de tirar poder do executivo, manter controle sobre o “orçamento secreto” independente de quem ganha a disputa pelo Planalto nas eleições de outubro.

O argumento da oposição é que, tornar obrigatório o pagamentos das emendas do “orçamento secretas”, deixa o Orçamento mais rígido, e impossibilita o governo de fazer investimentos em áreas prioritárias.