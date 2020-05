Parceria e estratégia beneficiam gestão de empresas

O mundo experimenta novos cenários e desafios nunca antes vistos em tamanha magnitude. O setor empresarial, um dos importantes motores de nossa economia, também experimenta adversidades que colocam à prova o planejamento estratégico e a viabilidade das organizações. E neste momento de incertezas e necessidade de cada vez mais estratégias e planejamentos assertivos, a contabilidade se reafirma como um importante parceiro na busca pela mitigação dos impactos econômicos ao segmento corporativo.

É fato que todos os portes de empresas sentirão, em maior ou menor grau, os efeitos devastadores das paralisações determinadas pela quarentena. Mesmo com novas regras para o parcelamento de impostos, como o FGTS, a postergação de outros tributos e as novas possibilidades de suspensão e redução de contratos, ainda se avalia que pouco foi feito em matéria tributária.

Alguns países têm adotado a moratória e não têm definido prazos de pagamento de impostos por enquanto, para que o período pós-pandemia possa ser mais esclarecedor na revelação de novas diretrizes. Porém, no Brasil, o diferimento de impostos para empresas do SIMPLES e o PIS Cofins apenas refrescam o cenário atual, sem propor melhorias ou alternativas efetivas.

Diante da nova realidade, será fundamental que as empresas façam uma autoanálise profunda e detalhada sobre seus números, com a finalidade de antever possíveis perspectivas durante e após a pandemia. Os parceiros da área contábil adquirem então um papel extremamente relevante nesta avaliação, que se faz necessária a fim de traçar os melhores caminhos para cada empresa, de forma personalizada.

Alguns impostos, se não forem pagos, podem ter implicações penais às empresas, como é o caso do ICMS declarado e não pago, do INSS e do imposto de renda retido na fonte. A empresa inadimplente em relação a estes tributos fica descoberta de certidão negativa e responde criminalmente por não ter feito o recolhimento. Portanto, cabe a avaliação junto à contabilidade sobre as melhores alternativas diante das opções que se apresentam.

A depender de cada atividade, as empresas se veem obrigadas a decidir por suspensão ou redução de jornada de seus colaboradores. Porém, é necessário detalhar melhor cada uma das alternativas. Se a suspensão acarreta valores expressivos em rescisões e acertos, a redução acarreta na obrigatoriedade da manutenção dos contratos de trabalho, no período pós-pandemia, que, claro, permanece incerto.

Prever possíveis cenários pós-pandemia ainda é uma missão bastante desafiadora para o setor empresarial, mas é em momentos como este que u olhar minucioso pode revelar oportunidades. As pequenas empresas, especialmente, devem contar ainda mais com a assessoria contábil neste momento, demandando uma consultoria focada em planejamento para melhor entender o cenário.

A avaliação técnica e a otimização de soluções são as principais vantagens trazidas pela contabilidade estratégica neste período adverso. Em um momento em que é necessário atuar, de forma incisiva, no curto e no curtíssimo prazo, a conscientização por parte dos empresários, entendendo a importância do planejamento e do valor agregado da contabilidade, pode ser um diferencial relevante para o ganho de competitividade no futuro.

*Alexandre Kita é diretor do Grupo Atai