Paradoxos da liberdade (de expressão)

Um grupo de pessoas, membros de um partido comunista, se reúne periodicamente para discutir estratégia, política e conceitos filosóficos. Nessas reuniões, eles leem clássicos da literatura marxista, documentos de divulgação e panfletos de partidos similares em outros lugares do mundo. Discutem conceitos como revolução, proletariado e exploração capitalista. E analisam estratégias revolucionárias, guerra de guerrilha, mecanismos práticos para fomentar revoluções e remover o governo.

Membros do Ministério Público conseguem acesso a provas desses encontros, dos documentos discutidos e produzidos e, crucialmente, dos planos mais ou menos concretos de fomentar a revolução e a tomada do poder pelo proletariado. Com essas provas, acusam os membros desse grupo de crimes graves, centrados na associação criminosa para promover a destituição violenta de poderes democraticamente eleitos.

Em sua defesa, o grupo alega que tem liberdade de pensamento e de expressão. Que sequer faz pronunciamentos públicos convocando a população a compartilhar desse pensamento. A circulação de ideias fica restrita ao próprio grupo, com pessoas que voluntariamente participam das reuniões. E que, se couber a autoridades do Estado decidir, sob pena de prisão, qual conteúdo pode ser discutido em reuniões semifechadas, então nem é preciso se preocupar com o fim da democracia. Ela já teria acabado.

Agora, imagine que você, caro(a) leitor(a), é o(a) juiz(a) do caso. O que você decidiria? Ok, num primeiro momento, você poderia exercer uma saudável humildade e dizer: “Eu não tenho formação jurídica, não sei o que decidiria” ou “Tenho formação jurídica, mas não sou especialista em Direito Penal ou Direito Constitucional, não sei o que decidiria”. É sempre bom ser humilde, porém, nesse caso, isso impede o nosso exercício de reflexão.

Então, vou te ajudar. Vamos deixar de lado, neste momento, a questão de se a conduta do grupo comunista se enquadra ou não nas leis que definem crimes no Brasil. Vocês podem confiar em mim e aceitar que pelo menos alguns crimes podem ser aplicáveis ao caso.

A questão é se, mesmo definida em lei como potencialmente criminosa, a conduta do grupo pode ser justificada— e, portanto, lícita —, porque eles exerciam seus direitos constitucionais. Pois bem, eis o artigo da Constituição Federal de 1988 que define o direito de qualquer pessoa à liberdade de expressão: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (para os preciosistas, é o artigo 5º, inciso IV).

Pronto, é só isso. Pode decidir. Condenamos ou não condenamos o grupo comunista? Agora, você deve estar pensando, “não pode ser só isso. Deve ter alguma artimanha jurídica aí, alguma lei que ele (eu, no caso) não está citando, alguma pegadinha”. Lamento, mas não tem. Para ser totalmente honesto, há ainda mais dois artigos da Constituição que falam de liberdade de expressão, um que veda censura prévia e outro na parte que trata da imprensa. Mas você pode confiar em mim, o texto desses artigos não acrescenta nada de relevante para o nosso exercício. O artigo que importa é o que eu citei, na íntegra, acima.

Então, sua decisão, assim como a dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou qualquer autoridade judiciária do país seria baseada, inicialmente, em como você interpreta se essas singelas 10 palavras interferem na possibilidade de que alguém seja criminalmente punido, talvez até preso, por, na nossa vinheta, participar do que era chamado no Século XX uma “célula” comunista.

Vou te ajudar de novo. Dois casos com o enredo essencialmente idêntico ao da vinheta foram decididos famosamente pela Suprema Corte do EUA, justamente no século XX, “Dennis v. U.S.” (1951) e “Yates v. U.S.” (1957). Aliás, a ordem lógica é inversa: eu que baseei a vinheta nesses dois casos, especialmente no segundo.

Os dois chegaram à Suprema Corte para rever condenações de grupos comunistas com fundamento numa lei federal dos EUA chamada “Smith Act”. Pense no “Smith Act” como a nossa Lei de Segurança Nacional e, mais recentemente, a Lei 14.197/2021, que define os “crimes contra o estado democrático de direito” e revoga a Lei de Segurança Nacional. No meio do Século XX, o comunismo era uma grande questão, especialmente nos EUA, que viviam em conflito com a então União Soviética. Ter partidos e células comunistas nos EUA era como ter agentes infiltrados da URSS—o que, em alguns casos, era realmente o caso. O problema é que, em princípio, esses agentes eram protegidos pela própria Constituição dos EUA, que, assim como a brasileira, dá ênfase à proteção da liberdade de pensamento e expressão.

A ordem jurídica dos EUA estava diante de um paradoxo. Reprimir partidos comunistas, em tese, protegia o governo e a própria ordem jurídica contra um grupo que abertamente tinha por objetivo fazer uma revolução. Por outro lado, fazer essa repressão com base nas ideias que os partidos comunistas propagavam era declarar que essas ideias estavam certas e que a democracia ocidental e seus direitos individuais eram uma farsa.

Esse paradoxo é refletido na discrepância entre as decisões do caso “Dennis” e do caso “Yates”. No primeiro, a Suprema Corte validou a condenação dos comunistas e, no segundo, cassou uma condenação similar. Como o caso “Yates” foi decidido depois do caso “Dennis”, para dizer que não estava voltando atrás nos princípios que ditaram a primeira decisão, a Corte criou uma distinção conceitual entre “promoção de ideias”, que estava sempre protegida pela Constituição, mesmo quando as ideias fossem revolucionárias e anti-Estado; e “promoção de ações”, que, constitucionalmente, poderiam gerar a incriminação das pessoas.

Essa distinção, embora conceitualmente interessante, na prática serve pouco. A questão continua a ser quanto a manifestação a favor de conceitos, princípios e estratégias sai da promoção de ideias para a promoção de ações. Em outras palavras, quando alguém que promove ideias não está também promovendo as ações necessárias a colocar tais ideias em prática.

Meu objetivo não é resolver essa questão—que até hoje não está plenamente resolvida nos EUA–, nem me aprofundar no debate americano. O que quero mostrar é como essas questões são difíceis de resolver, não importa se você tem ou não formação jurídica ou quantas decisões judiciais sobre casos emblemáticos já se acumularam ao longo dos anos.

No Brasil, recentemente, tem havido uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal e de alguns dos seus ministros que aceitam a incriminação de pessoas com base na lei penal brasileira por conta de manifestações em canais de Youtube, blogs, e postagens em redes sociais. Interessantemente, o problema nos EUA do Século XX com manifestações comunistas parece similar ao do Brasil do Século XXI com manifestações de extrema direita.

Na minha “bolha”, a reação a essas decisões tem sido binária: ou aplausos efusivos, “o Supremo fazendo o seu papel, defendendo a democracia”; ou críticas acerbas, “o Supremo se colocando como autoridade ilimitada, numa República dos Juízes”.

Poucos parecem reconhecer o quão difícil e paradoxal é ao mesmo tempo defender a liberdade de expressão e entender que nem todo exercício dela pode ser aceito como juridicamente aceitável.

Considerem a última dessa série de decisões do Supremo, tomada no Inquérito 4.879 pelo ministro Alexandre de Moraes e que, entre outras coisas, proibiu os acusados de se aproximarem da Praça dos Três Poderes. Entre os acusados estavam o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Ottoni de Paula, este último poupado da restrição por razões óbvias. Algumas das manifestações de pensamento mencionadas na decisão são exercícios típicos de liberdade de pensamento e expressão; especialmente as que contêm críticas aos próprios ministros do STF e às suas supostas decisões arbitrárias.

Por outro lado, pelas evidências coletadas pelo Ministério Público Federal—incluindo mensagens de Whatsapp entre organizadores de protestos e manifestações—, mesmo essas manifestações políticas típicas se dão no contexto de uma organização clandestina, com financiamento clandestino, cujo objetivo parece ser a de invadir prédios públicos e exercer ameaça presencial contra o presidente do Senado Federal e ministros do próprio Supremo, entre outros.

Até que ponto devemos juridicamente aceitar que essas pessoas sejam livres para mobilizar outras para invadir prédios e gabinetes públicos, mesmo que, no meio da mobilização haja também críticas legítimas, protegidas pela liberdade de expressão? No reverso da moeda, até que ponto o fato de aceitarmos que ministros do Supremo determinem todo tipo de limitação à liberdade de expressão quando há óbvias ameaças pessoais e institucionais não vai também abrir caminho decisões bem menos óbvias, como a proibição de outras manifestações de pensamento que, simplesmente, ofendam ministros ou os criticam duramente?

Na verdade, não tenho resposta para nenhuma dessas questões. Nem nos EUA, que tem uma ordem constitucional estável e decisões constitucionais acumuladas por mais de 200 anos há respostas prontas para elas. É exigir um pouco demais da nossa atual ordem constitucional, que tem pouco mais de 30 anos, a maturidade jurídica e institucional para responder eficiente e equitativamente a questões com esse nível de complexidade.

A única coisa que eu espero é que tenhamos a maturidade para entender o quão complexas são as questões, como elas transcendem os atores eventuais que estão em posições de poder nesse momento e o quanto instituições são sensíveis a decisões pontuais que ninguém, na hora, antecipa que poderiam gerar tantas consequências futuras.

Será que é pedir demais?

*João Pedro Pádua, sócio do escritório Melaragno, Pádua & Alexim Advogados Associados