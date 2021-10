Para uma ‘des-globalização’: reflexões sobre o fenômeno do ‘patriotismo econômico’

A pandemia catapultou temário que estava adormecido em face do intenso processo de globalização dos últimos anos, concernente ao chamado “patriotismo econômico”. Nos ensina o professor Jacques Chevallier[1], em artigo que inspirou toda a presente reflexão e que será publicado proximamente no Brasil na Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura – RDAI, que os primeiros escritos que inserem o tema do “patriotismo econômico” no cenário acadêmico foram elaborados por Henri Martre[2], em 1994, e por Bernard Carayon[3], em 2004. Ambos enfatizaram a importância da informação como ativo essencial na competição econômica, alocando-a no centro nevrálgico do interesse comum contemporâneo. O tema foi explorado no campo político por Dominique de Villepin, então primeiro-ministro francês, que se referiu a ele para justificar sua oposição em face do projeto de aquisição da empresa Pepsi pela Danon, uma das mais importantes corporações francesas na área alimentar.

A expressão “patriotismo econômico”, à primeira vista, confere ao leitor uma certa sensação de surpresa, vez que o signo “patriotismo”, normalmente está conectado a um sentido mais subjetivo, concernente a um sentimento cívico que se tem em relação a uma dada nação. Consoante o antigo brocardo: “Patria est umbicumque est bene” (em tradução livre, “Pátria é o lugar onde se sente bem”). Todavia, nada há de emocional no significado técnico da expressão, vez tratar-se de conceito conectado à racionalidade econômica.

O tema é concebido a partir de uma análise de efeitos potencialmente negativos da globalização no tecido econômico, especialmente no que toca: a relocalização de empresas no cenário global, a destruição de empregos em massa, o declínio de setores industriais, dentre inúmeros outros. Nos Estados Unidos, o Buy American Act de 1933, exigia a compra de 55% das mercadorias produzidas nos Estados Unidos, em projetos que envolvesse o Governo. O diploma normativo foi revisto em 1983 e já na administração Obama, sofreu novas inclusões, sob a ótica do Buy American Provision. Em 2008, com a sobrevinda da crise, a economia deu conta de tentar resgatar o sistema financeiro e manter os empregos, com altíssima injeção de dinheiro público em setores estratégicos, de forma a reduzir os seus detrimentosos impactos.

Com a sobrevinda da pandemia, reinseriu-se na agenda internacional, o tema do “patriotismo econômico”, vez que a dependência dos Estados em relação a obtenção de produtos básicos decretou, de imediato, uma verdadeira batalha no comércio internacional. Instaurou-se um movimento antiglobalizante, que garantisse à nação, privilégios em relação às demais, especialmente no tocante a mecanismos básicos de uma vida condigna.

Essa disrupção ensejou ao Estado, em seu processo contínuo de intervenção no domínio econômico, uma legitimidade qualificada, fundada na defesa intransigente dos interesses nacionais. Essa diretiva, todavia, não é original, ela simplesmente foi arrefecida pelo intenso e, praticamente, unânime processo de defesa de uma economia globalizada. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello há muito já advertia essa problemática, suscitando que nesse tipo de cenário, há nações “globalizantes” e “globalizadas”, reafirmando a necessidade de uma proteção nacional contínua e zelosa, a bem do interesse público.

Esse “patriotismo econômico”, no entanto, encontra certa ambivalência: ao mesmo tempo que prescreve uma proteção da economia nacional, enfatizando uma posição de supremacia no tocante às demais, reforça o papel das empresas no sentido de estimular a conquista de mercados além das fronteiras nacionais. Trata-se de um processo extremamente curioso, em que o Estado intervém para uma defesa do mercado interno e de sua autossutentabilidade, numa chamada estratégia defensiva, ao mesmo tempo que encoraja a tomada de mercados externos, visando a consolidação dos interesses nacionais, numa estratégia ofensiva.

Dentro dessa postura defensiva, deve o Estado rejeitar situações que questionem a soberania da nação; impor limitações a concorrência interna em favor das empresas nacionais; promover o aumento de impostos de importação e contribuições aduaneiras; instaurar a regulação controladora de investimentos em setores estratégicos como biotecnologia, inteligência artificial, internet das coisas, além de recorrer a posições societárias estratégicas, visando garantir a apropriação de ações com direito a voto. Pela postura ofensiva, irá promover um conjunto de atividades para estimular as corporações a angariar posições mais destacas no comércio internacional; incentivar o desempenho das empresas nacionais; promover a criação de Fundos de Investimento que possam oferecer crédito para aperfeiçoar suas performances, financiando projetos de curto, médio e longo prazo.

Essas diretivas encontram-se concretizadas em outros países, como a França, que criou em dezembro de 2018, o “Fonds Stretégique d’Investissement” (FSI) visando disponibilizar capitais próprios a empresas que realizassem projetos de criação de valor e competitividade; o “Banque Publique d’Investissment” (BPiFrance), responsável por reunir atividades de apoio à economia para desenvolvimento empresarial e o “Fond por l’innovation de l’industrie” (FFI), criado em 15 de janeiro de 2018, no seio do BPiFrance com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias necessárias a construir mercados de futuro e suportar o crescimento de start-ups tecnológicas.

Em terras americanas é possível detectar o mesmo movimento, como o Infrastracuture Bill, a ser referendado pelo Congresso, envolvendo a renovação da infraestrutura nacional pela construção de rodovias, ferrovias, pontes, a partir de um programa de estímulo da indústria nacional e a criação de milhares de empregos, além do relançamento do Buy American Act, um decreto de 25 de janeiro que reinstalou a obrigação da Administração Pública reforçar a aquisição de produtos locais. Há, nesse diapasão, um sentido próprio na prevalência da economia nacional contra verdadeira guerra comercial em andamento com a China e a União Europeia.

Todo esse movimento, que pode ser cuidadosamente observado nos demais países do globo, impõe a necessidade de estimular a reflexão em terras nacionais, para entendermos o encaminhamento estratégico a ser adotado pelo estado brasileiro diante desse novo e imbricante cenário.

O ponto de partida deve ser sempre o texto constitucional, de maneira a identificar se tal proposta se encontra albergada pela Lei Maior. Consoante se depreende do disposto no inciso III, do artigo 4º, da Constituição Federal, incorpora-se em nosso ordenamento jurídico, o princípio da autodeterminação dos povos, segundo o qual, a nação tem o direito de estabelecer livremente sua condição política e determinar seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

Dessa forma, em razão do aludido princípio, para concretização dos fins do estado brasileiro, pode-se dispor livremente de suas riquezas e recurso naturais, sempre limitado pela defesa severa dos direitos fundamentais, que tem prevalência em relação a posturas restritivas dos concidadãos, vedando-se, terminantemente, manifestações que possam dar margem a comportamentos autoritários.

Por conseguinte, o inciso I, do artigo 1º, do Texto Constitucional prescreve que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a soberania nacional, assim considerado como poder político supremo e independente, resguardado de qualquer subordinação que não seja voluntariamente aquiescido pela ordem jurídica interna.

Tais preceitos constitucionais nos revelam a completa autonomia do Estado Brasileiro em promover mecanismos protetivos do cenário interno, bem como de posturas ativas no seio internacional, de forma a estimular as corporações brasileiras a fortalecerem-se em relação às demais, sem, obviamente, objetar cooperações econômicas internacionais, quase sempre baseadas em reciprocidade, que venham oferecer vantagens bilaterais prodigiosas aos interesses nacionais.

Dessa feita, o “patriotismo econômico” enseja uma verdadeira transformação no exame das finalidades a serem alcançados pelo Estado Brasileiro, lidas sempre a partir do Texto Constitucional, de forma a conquistar um espaço de soberania e equilíbrio dentre as grandes potenciais mundiais, fazendo com que os interesses nacionais se sobrepujam, e com isso, se conquiste a autossustentabilidade (estratégia defensiva) e o incentivo categórico às corporação nacionais (não podemos deixar citar as nossas industrias de vacina, que estão contribuindo radicalmente com o sepultamento desse nefasto vírus – Butantan e Biomanguinhos), de forma que o Estado seja um verdadeiro aliado na busca de uma posição estratégica internacional.

A reativação do patriotismo econômico na ordem global em face da pandemia, enseja, obrigatoriamente, o reconhecimento de um novo postulado afirmativo do Estado, que seja claro e incisivo na defesa intransigente dos interesses nacionais, tanto no que concerne a proteção do mercado interno, quanto no avanço na escala da competição econômica global, com ações concretas que se encontrem indissociáveis a uma nova ordem de intervencionismo econômico. Mãos à obra!!!!

*Augusto Neves Dal Pozzo, professor de Direito Administrativo e Fundamentos de Direito Público da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura – IBEJI. Advogado e Parecerista. Sócio-Fundador do Dal Pozzo Advogados