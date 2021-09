Para onde devem caminhar as discussões sobre a nova Lei dos Planos de Saúde

A saúde suplementar, assim como outros setores da economia, passou e vem passando por diversas transformações, aprimoramentos e modernizações. O atendimento médico teve grandes avanços, ainda mais depois de experimentar o combate à pandemia. A tecnologia vem se mostrando indispensável para fortalecer o sistema e criar condições mais favoráveis para frear a escalonada de custos e despesas médicas. A telemedicina, que até pouco tempo atrás encontrava resistência de alguns setores, tornou-se uma importante aliada nesta evolução.

É grande o número de projetos que estão no Congresso Nacional para propor mudanças na Lei dos Planos de Saúde, são cerca de 250. Desde julho, foi instalada na Câmara dos Deputados uma comissão especial para retomar o debate sobre as mudanças no Projeto de Lei 7419/06, do Senado. Os trabalhos estão sendo presididos pela deputada Soraya Manato e com relatoria do deputado Hiran Gonçalves. Entre os temas em discussão, está o aumento do preço das mensalidades dos planos de saúde. A Associação Nacional das Administradoras de Benefícios (ANAB) é favorável à revisão e ao aperfeiçoamento das regras vigentes para que o setor se reequilibre e permita que mais usuários possam conquistar o direito de contratar o plano de saúde, considerado o terceiro maior desejo de consumo da população brasileira, de acordo com estudo recente do IBOPE. Hoje, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estamos perto de 50 milhões de consumidores com planos de saúde no país.

Os reajustes dos planos são consequências do atual modelo, que é gerenciado e administrado por operadoras de saúde, as quais repassam os custos da gestão dessas vidas aos usuários. O consumidor, de fato, precisa de previsibilidade e maior capacidade de acompanhar como essa conta é feita. Por isso, as regras precisam ser mais bem definidas. Por outro lado, também precisam ser criadas formas mais eficientes de fazer o consumidor entender a diversidade de aspectos envolvidos na formação desses preços: inflação da saúde, sinistralidade da carteira, aumento de cobertura de procedimentos, modernização tecnológica, etc.

Estudo recente da ANAB mostra que as administradoras de benefícios vêm realizando um trabalho interessante nesta seara, que gerou nos últimos 8 anos uma economia de R$ 6 bilhões para seus clientes, fruto das análises e negociações empreendidas com as operadoras de saúde. Mais de 32 novos produtos foram desenhados no último ano entre as administradoras e operadoras, com preços e condições diferenciadas, justamente para viabilizar à população mais acesso à saúde suplementar. As administradoras estão cientes da situação econômica desafiadora de parte da população, em decorrência da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O objetivo é sempre ajudar o consumidor a manter o benefício que tanto deseja.

E ainda, temos que lembrar que os planos coletivos por adesão acabam sendo mais uma opção de acesso aos planos, especialmente para os autônomos e profissionais liberais.

Temos que pensar num modelo que permita o maior número de usuários no sistema privado, diversificando produtos, revisando o modelo dos reajustes, equilibrando a relação, desafogando o Sistema Único de Saúde (SUS) e empoderando o consumidor a fazer escolhas mais conscientes.

*Alessandro Acayaba de Toledo, advogado especialista em Direto e Saúde, presidente da Associação Nacional das Administradoras de Benefícios