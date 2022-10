Para conter avanço de assédio moral eleitoral, Ministério Público do Trabalho faz nota técnica com orientações a seus procuradores Em meio a 229 denúncias de condutas abusivas já registradas este ano, Procuradoria destaca que Constituição e convenções internacionais ratificadas pela legislação brasileira 'protegem liberdade de consciência e de orientação política no ambiente de trabalho'