‘Papel do procurador-geral da República é decidir se apresenta denúncia’, diz Gilmar Mendes sobre encontro de Fux e Aras

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), frisou que o papel do procurador-geral da República no atual contexto de ações contra o presidente da República na Corte é o de, eventualmente, decidir se apresenta denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, no âmbito do inquérito instaurado contra ele no STF.

O decano comentou o encontro realizado pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, com Augusto Aras nesta sexta-feira , 6. Segundo apurou o Estadão, Fux cobrou o procurador-geral para que cumpra o seu papel nos processos em curso contra o Planalto.

“Feitas as investigações cabe ao procurador-geral, e esse é o sistema acusatório que nós tanto defendemos, eventualmente, oferecer denúncia ou não. Esse é o papel que lhe cabe”, afirmou o decano Gilmar Mendes.