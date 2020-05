Pandemia e separação de Poderes

Há uns dias o professor Hans-Bern Schaefer, de Hamburgo, um dos expoentes máximos da Análise Económica do Direito (“Law & Economics”), relatava o seguinte: no âmbito da legislação alemã relativa à pandemia da covid-19, as lojas tinham sido autorizadas a reabrir, desde que os espaços de atendimento ao público tivessem área inferior a 800m2.

Todavia, um lojista com um espaço superior a 800m2 obteve, do Tribunal Administrativo de Hamburgo, uma decisão liminar autorizando-o a abrir igualmente ao público.

O argumento decisivo, que foi aceite pelo tribunal, foi o de que se tratava de assegurar as regras de distanciamento social, o que se dizia poder ser alcançado, com vantagem até, num espaço maior.

O argumento é dúbio, porque certamente não é essa a razão da limitação estabelecida por lei nos vários Estados Alemães.

Não é esse o ponto que mais me preocupa; mas, antes, pontos como estes:

a possibilidade de derrogação da norma legal pelo decisionismo judiciário, o “legislative override”; a discriminação que esta decisão introduz entre aqueles que acatam a lei, e aqueles que – com ou sem razão – se esquivam a ela por recurso a outro dos poderes democráticos; a erosão de critérios (se os 800m2 não limitam, qual o limite?); o risco da desobediência em plena situação de excepção.

Vejo aqui um bom exemplo dos riscos da banalização do “neoconstitucionalismo”, que veio normalizar a intervenção “retificativa” da lei por parte dos julgadores, seja nas ocasiões em que se alega a inércia do legislador, seja nas ocasiões em que apenas se discorda dele.

Este positivismo crepuscular assenta num modismo sentimental, que subordina os valores da democracia aos da exaltação romântica e boêmia do individualismo – mas sem medir as consequências.

O que não deixa de ser um pouco paradoxal, porque as premissas do movimento que sustenta o moderno ativismo judiciário são, elas mesmas, consequencialistas – um misto de ideologia progressista, de proatividade e de construtivismo “principialista”, que fazem do julgador, não um intérprete, mas um “engenheiro social”.

Sucede, todavia, que esse “Terceiro Gigante”, que se inebria com o canto de sereia da “aristocratização” a ponto de não hesitar na transgressão da separação de poderes, enfraquecendo a Democracia, tem sido singularmente míope como engenheiro:

pouco dado a indagações empíricas sobre como é a “law in action”,

pouco versado em interdisciplinaridades com as demais ciências sociais,

pouco sensível à ponderação das consequências pragmáticas do que decide.

Não porque deva resvalar no casuísmo ou na equidade quando a lei os vede, mas porque necessariamente o que decide impacta na vida real – e, para usarmos uma terminologia do antitrust, porque o uso criativo de uma principiologia difusa torna mais necessária ainda uma “rule of reason” rectificadora, uma “effects-based analysis” susceptível de evitar, no caso, que o caos dos efeitos decisórios venha insinuar-se no combate contra a situação pandémica.

Fica-nos o gosto amargo de uma dúvida: com o aumento da entropia em resultado deste decisionismo “juristocrático”, com a transgressão flagrante – em pleno campo de batalha – da separação de poderes, como ilegitimar a reacção futura de um “judicial override”, a ilegitimação do ativismo judiciário pelas assembleias legislativas democraticamente eleitas?

Como assegurar a própria independência do judiciário, quando esse “Primeiro Gigante” resolver reagir?

*Fernando Araújo, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Sócio do CMT – Carvalho, Machado e Timm Advogados