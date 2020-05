Pandemia: aposentados, demitidos e os planos de saúde

Iniciamos esse trabalho com uma afirmação que tem por objetivo fixar uma premissa verdadeira: Aposentados e Demitidos possuem direito de permanecer com o plano de saúde nas mesmas condições vigentes no ato da aposentadoria ou da demissão.

Leia Também O equívoco da imposição de cobertura do teste de covid-19 às operadoras de planos de saúde

Fixada essa premissa, importante destacar que algumas regras específicas precisam ter ocorrido durante o contrato de trabalho para que esse direito seja efetivamente resguardado.

Os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 (Lei dos Plano de Saúde), são claros e nos levam a conclusão que o legislador quis resguardar a saúde do ex-empregado, demitido sem justa causa ou aposentado, com a sua manutenção como beneficiário do plano privado de assistência à saúde usufruído em decorrência da relação de emprego nas “mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho”.

A transcrição do texto legal se faz importante, na medida em que, muitas empresas e operadoras acabam por descumprir os ditames legais:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma também o pagamento da parcela anteriormente de responsabilidade patronal.

1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência no plano ou seguro, ou sucessor, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência no plano ou seguro, ou sucessor, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. 2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, quando da vigência do contrato de trabalho. 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. 4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivo de assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho , desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

1º Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caputé assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caputé assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. 2º Cálculos periódicos para ajustes técnicos atuariais das mensalidades dos planos ou seguros coletivos considerarão todos os beneficiários neles incluídos, sejam eles ativos ou aposentados.

Cálculos periódicos para ajustes técnicos atuariais das mensalidades dos planos ou seguros coletivos considerarão todos os beneficiários neles incluídos, sejam eles ativos ou aposentados. 3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º e 4º do art. 30.

O tema reveste-se de tamanha importância que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, periodicamente informa em seu site esse direito, inclusive com a consolidação das regras em um cartilha informativa cuidadosamente elaborada e disponível para todo cidadão.

Documento CARTILHA PDF

Didaticamente, temos:

Condições para que o aposentado ou ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa seja mantido no plano

1 – Ter sido beneficiário de plano coletivo decorrente de vínculo empregatício.

2- Ter contribuído com pelo menos parte do pagamento do seu plano de saúde.

3 – Assumir o pagamento integral do benefício.

4- Não ser admitido em novo emprego que possibilite o acesso a plano privado de assistência à saúde.

5 – Formalizar a opção de manutenção no plano no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da comunicação do empregador sobre o direito de manutenção do gozo do benefício.

Dependentes do aposentado ou ex-empregado

O direito ao uso do plano é extensivo obrigatoriamente ao grupo familiar que estava inscrito quando da vigência do contrato de trabalho, se assim desejar o aposentado ou o ex-empregado demitido ou aposentado.

No caso de morte do aposentado ou do ex-empregado demitido ou exonerado, seus dependentes continuam no plano pelo restante do tempo a que o beneficiário titular tinha direito.

Quem paga o plano e por quanto tempo posso ser mantido no plano?

Aposentado que contribuiu para o plano de saúde por 10 anos ou mais – tem o direito de se manter no plano enquanto a empresa empregadora oferecer esse benefício aos seus empregados ativos e desde que não seja admitido em novo emprego.

– tem o direito de se manter no plano enquanto a empresa empregadora oferecer esse benefício aos seus empregados ativos e desde que não seja admitido em novo emprego. Aposentado que contribuiu para o plano de saúde por período inferior a 10 anos – poderá permanecer no plano por um ano para cada ano de contribuição, desde que a empresa empregadora continue a oferecer esse benefício aos seus empregados ativos e que não seja admitido em novo emprego.

– poderá permanecer no plano por um ano para cada ano de contribuição, desde que a empresa empregadora continue a oferecer esse benefício aos seus empregados ativos e que não seja admitido em novo emprego. Ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa –a manutenção no plano será correspondente a 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para o plano, com um mínimo assegurado de seis e um máximo de 24 meses.

Quando o plano de saúde deixa de ser oferecido pelo empregador, o aposentado ou o ex-empregado demitido sem justa causa tem o direito de contratar um plano individual com aproveitamento das carências já cumpridas, caso a operadora comercialize plano de contratação individual e familiar.

Direitos do aposentado que continua trabalhando na mesma empresa ou grupo empresarial

O aposentado que permanece trabalhando pode continuar a gozar do benefício no plano de ativos até que se desligue completamente da empresa (pedido de demissão ou demissão com ou sem justa causa) quando deverá passar a gozar dos benefícios garantidos aos aposentados. (fonte ANS)

Essas regras decorrem de lei e, portanto, o descumprimento que gere lesão deve ser afastado.

Muitas empresas quando do evento “aposentadoria” ou “demissão sem justa causa” não informam esse direito ao seu empregado ou, o que é pior, por direcionamento das operadoras esse direito é informado, todavia, altera-se a condição vigente com a criação do que se costuma chamar de tabela de valores para funcionário inativo (abusiva alteração na tabela de preços majorando os valores que serão pagos a partir do evento).

O Poder Judiciário, quando provocado e diante da lesão provocada pelas Operadoras de Saúde, vem resguardando o direito dos aposentados e demitidos, merecendo destaque:

“DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO. MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 31 DA LEI 9656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários recursais” (REsp 1713619/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018).”

Ocorre que inúmeras empresas afetadas pelas restrições impostas pela pandemia, estão reduzindo consideravelmente o quadro de empregados, omitindo, quando da demissão, esse direito garantido por lei.

Somos enfáticos ao afirmar que as omissões que lesam os aposentados e os demitidos durante a pandemia chegarão ao Poder Judiciário e, este por sua vez, novamente deverá atuar como garantidor dos direitos e garantias do cidadão.

*Leonardo Sobral Navarro é advogado especializado em Direito à Saúde e Direito Médico, Membro Efetivo da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB/SP. Sócio do escritório Sobral Navarro Sociedade de Advogados