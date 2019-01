Palocci se oferece para delatar MDB

O PT não é o único atingido pelo tiro de canhão dado por Antônio Palocci. O MDB também está na mira da delação premiada do ex-ministro dos governo Lula (Fazenda) e Dilma Rousseff (Casa Civil).

No depoimento prestado sobre a corrupção nas obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, o partido do ex-presidente Michel Temer, MDB, aparece como sócio do partido de Lula e Dilma Rousseff, o PT. Meio a meio, diz o delator. Iniciado em 2010, o negócio de R$ 13 bilhões envolveu acerto de 1% de propina com empreiteiras. Os R$ 135 milhões seriam divididos entre políticos dos dois partidos.

O Termo 05 da delação premiada fechada com a Polícia Federal, em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato, foi tornado público na última semana. Nele, Palocci incrimina Lula e Dilma em crimes que a força-tarefa investiga.

No Termo 05 da delação homologada pelo Tribunal da Lava Jato (o TRF-4), Palocci e seus advogados “estão dispostos também a colaborar”

na investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR), aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre propinas a políticos do MDB. Um dos alvos, é o ex-ministro de Minas e Energia Edison Lobão.

Segundo o “Italiano” – codinome usado no setor de propinas da Odebrecht para identificar Palocci – membros do MDB enviavam a ele “cobranças específicas por pagamentos de vantagens atreladas à obra da Usina de Belo Monte”. O dinheiro, pago pela Andrade Gutierrez, que liderava o consórcio que construiu a usina, serviu para a disputa presidencial e a de governadores. “Os recursos demandados pelo PMDB não se destinavam somente à campanha nacional, mas também as campanhas estaduais.”

Segundo o delator, a propina – que ele chama de “apoio” nesse trecho – destinada ao “PMDB foi essencial para o êxito da campanha do PT”.

Dilma foi eleita em 2010 com Temer como vice.

Sabia. Palocci disse que Dilma sabia dos valores repassados ao MDB por empreiteiras pelo negócio de Belo Monte, a maior usina de energia dos governos do PT. O delator afirma que “deu ciência a Dilma Rousseff dos vultosos pagamentos que a Andrade Gutierrez estava fazendo ao PMDB em razão da obra da UHE BELO MONTE”.

“A então candidata tomou ciência e efetivamente autorizou que se continuasse a agir daquela forma.”

O delator narra que inicialmente Dilma orientou a não recolher recursos da Andrade para o PT, mas que isso mudou em 2012, durante a campanha municipal, em que Fernando Haddad seria eleito prefeito de São Paulo por interferência e pressão de Lula.

A reportagem entrou em contato com o MDB. O espaço está aberto para manifestação.