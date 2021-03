Palavras de (des)ordem e a agonia do diálogo

Sou advogado, com algumas décadas de atuação especializada em Direito do Trabalho.

Não sou um jurista – respeitado o sentido estrito da definição de jurista – muito menos um literato. Não é falsa modéstia, me é suficiente a condição de advogado.

O exercício da advocacia exige curiosidade, buscar conhecimento também em outras ciências e nas artes, aguçar o senso crítico, valorizando a liberdade de expressão e de pensamento, que é o que nos permite ter e mudar de opinião.

Essa busca vai nos acometendo mais à medida em que amadurecemos, e alguns desconfortos que antes eram simplesmente absorvidos ou confrontados com desproporcional veemência, passam a ser questionados com uma frequência maior, sob um viés, todavia, mais ponderado. Política, por exemplo, é um tema desagregador, porque encoraja militantes a sustentarem a existência inequívoca de um lado certo ou do bem, perigosa ficção, que serve, não raro, como pretexto para a não assunção de riscos e reponsabilidades próprias da vida adulta, em privilégio do “sacrifício” pela causa correta, o que, na realidade, é só uma zona de conforto. Percebo que estamos vivendo, há demasiado tempo, induzidos, por instinto de preservação, a um estado de paralisia intelectual, quero dizer, a uma autocensura, no sentido de guardarmos para nós mesmos qualquer opinião contrária à verdade das militâncias, amplificada em assustadora escala pela tecnologia digital.

Assuntos são proibidos nos mais íntimos e fraternos círculos de convívio e só realmente opina – fora do discurso sectário – quem está disposto ao “infight”, coisa que muito já fiz, geralmente de forma equivocada.

A aspereza aumenta no contexto pandêmico, o que se reflete, principalmente no campo virtual, através de uma nova comunicação, pautada na ênfase a determinados termos, substantivos ou adjetivos, utilizados – meio que ao gosto do freguês, sem grandes preocupações com os seus conceitos originais – para demarcar posições e facilitar a identificação do adversário, ainda que ele não exista. A postura ultrajante do mandatário da nação, democraticamente eleito, seja ela espontânea ou calculada, incentiva a narrativa de que há um lado do bem e outro do mal: ou se é progressista ou fascista, pois quem não se diz progressista – não no sentido verdadeiro do termo, mas naquele que lhe é atribuído pela militância – é necessariamente fascista, pouco importando se esteja ou não identificado com o outro lado.

Um dos adjetivos da moda, que considero excepcionalmente bem aplicado, na sua origem, a despeito de também servir à distinção do bem e do mal, é negacionista. Sendo o negacionismo, numa definição bem simples, a ação de negar um fato ou um conceito que pode ser verificado empiricamente, é, sem dúvida, negacionista o governo que contraria, além de fatos, orientações científicas sobre o COVID-19, adotando discurso que subestima os riscos da propagação do vírus, praticando a não prevenção do contágio e menosprezando a tragédia humana, triste e real com a qual nos defrontamos, dia após dia.

O problema é que o referido termo se tornou exclusivo para determinado assunto ou de uso exclusivo por determinada categoria de pessoas. Notem que o mesmo governo negacionista, e, por dedução do lado certo, “fascista” e “genocida”, está fortemente empenhado em eliminar, se possível com efeitos ex tunc, a chamada operação Lava Jato, que, falando em constatação empírica, foi a maior e mais efetiva operação anticorrupção já vista no País, desbaratando, entre outros feitos, um gigantesco sistema de financiamento estatal de partidos políticos – registrado nos balanços patrimoniais da maior empresa brasileira da administração pública indireta – pelo superfaturamento de projetos, em conluio com as maiores empreiteiras brasileiras, que atuavam à base de propinas aqui e lá fora, em espécie ou em utilidades, tendo atingido megaempresários e políticos de diversos partidos, recuperando bilhões de dólares americanos para o tesouro nacional, apenas parte do que nos foi escandalosamente afanado.

No entanto, conforme a narrativa vigente de comunicação, o adjetivo negacionista não se aplica, por exemplo, a quem se recusa a reconhecer a importância e o êxito da operação Lava Jato, não obstante a notoriedade dos fatos acima apontados. Estes, pelo contrário, continuam sendo reconhecidos apenas como progressistas, ainda que seja inexplicável, pelo menos do ponto de vista linguístico, a comunhão de posições, neste particular, entre os ditos progressistas e os por eles enquadrados como fascistas, os quais seriam também genocidas, em razão, exatamente, da sua postura negacionista. E por aí se esvai qualquer tentativa de diálogo.

Mencionei a Lava Jato por situá-la como um exemplo bastante palpável da nossa prisão político-intelectual, não me interessando, nesse breve raciocínio, entrar no mérito das alegações de nulidades processuais em casos específicos da operação – um dos temas que não se debate nem em família. Precavido, esclareço, de todo modo, que sou um intransigente defensor da observância rigorosa ao devido processo legal, assim como da coerência e do bom senso, predicados ordinários, que não se coadunam com narrativas comprometidas e com a espantosa exposição midiática dos ministros do STF.

E por falar no Supremo Tribunal Federal, órgão fundamental da nossa república, é curioso que resultados dos julgamentos de relevo sejam presumidos pela mídia, de acordo com o rótulo de “garantista“ ou de “legalista”, que é carimbado em cada ministro empossado, como se o dever primordial da suprema corte, comum a todos os ministros, não fosse justamente garantir a observância da Constituição Federal, atendendo necessariamente ao princípio da legalidade. Parece uma afirmação simplória, que subestima a complexidade das correntes interpretativas da Carta Maior. Entretanto, é só uma lembrança assertiva de que esses rótulos – inseridos no modo vigente de comunicação – servem apenas à desconstrução, para os mais diversos fins, do que deve ser a função de um juiz. O saudoso ministro Teori Zavascki, sabatinado no Senado acerca da sua atribuída condição de “garantista”, respondeu com sábia simplicidade: “Eu acho que os observadores são mais habilitados para estabelecer rótulos. Eu acho que ser garantista ou não é tudo uma terminologia”. “Se ser garantista é assegurar aquilo o que está na Constituição, eu sou garantista, eu acho que todos devem ser garantistas. Mas o problema não é o rótulo, e sim saber como se interpreta a Constituição.”

Na seara da Justiça do Trabalho existe também essa separação terminológica, de um lado os juízes e desembargadores progressistas (ou pós-positivistas) e do lado restante – os que não se alinham com o denominado progressismo, sem direito a um meio termo – os conservadores (ou positivistas). No TRT do Rio de Janeiro, há, inclusive, duas reconhecidas associações de magistrados, identificadas, cada qual, na mesma linha em se constrói a polarização política nacional, com uma dessas correntes, o que, apesar de expressar uma iniciativa democrática, justifica preocupação e pesar, uma vez presumível que o movimento decorreu da impossibilidade de harmonia, no mesmo espaço associativo, entre duas ou mais posições diferentes, dificultando o debate plural no âmbito da magistratura, do qual poderiam sobressair, mediante o diálogo, interessantes pontos de interseção, haja vista o enorme preparo e a alta qualidade intelectual dos juízes trabalhistas. É uma pena, sobretudo quando o Direito do Trabalho assume uma relevância exponencial em comparação com outros ramos da ciência jurídica.

Nos últimos anos, desde a reforma trabalhista, pesquisas provenientes de entidades abalizadas apontam o mercado trabalhista como o mais promissor, não pela quantidade de ações ajuizadas, e sim pela força e relevância de novos fatos sociais, relacionados ao capital e ao trabalho, que demandarão, cada vez mais, uma qualificada atuação de todos os atores envolvidos com o Direito do Trabalho.

O resultado desse esgarçamento de forças é nocivo em variados aspectos, a começar pelos reflexos sociais. A natureza do Direito do Trabalho, traz em si, naturalmente, um significativo conteúdo ideológico, tendo por premissa a aplicação de normas cogentes que protegem o trabalhador hipossuficiente, compensando o desequilíbrio entre o capital e o trabalho. Tudo certo. Só que a realidade brasileira é a de 14 milhões de desempregados, estando a maior parte dos trabalhadores em atividade no mercado informal, fato esse que sugestiona uma discussão ampla, objetivando, primordialmente, encontrar meios que garantam condições dignas de trabalho mesmo fora do regime da CLT.

O conteúdo ideológico presente nas correntes doutrinárias no Direito do Trabalho, embora, repita-se, seja a ele inerente, não deve preponderar para a formação de precedentes na esfera judicial. A prevalecer – numa suposição radical – alguma intenção ativista de se chegar a um estágio de luta ou resistência dogmática contra o sistema capitalista, através de decisões judiciais que tangenciem o ordenamento jurídico, o caos social se expandirá, com evidente aumento do desemprego e da falta de opções de trabalho (o nível mais grave possível da precarização da condição humana), relegando-se o ocaso do trabalhador contemporâneo a um mero dano colateral, inevitável na batalha utópica por um bem maior.

A dicotomia empurra, numa contradição em termos, a corrente progressista para uma reacionária intransigência em favor, exclusivamente, do modelo celetista, em confronto aberto com o ordenamento legal vigente e com o inexorável avanço tecnológico, cabendo ao outro lado, os ditos conservadores, o antagonismo correspondente, pregando a necessidade de se reconhecer, com base na lei, novas modalidades de relações de trabalho e de soluções de conflitos. O distanciamento estimula o embate em lugar do indispensável debate, levando a Justiça do Trabalho ao descrédito, justo quando o momento a convida a exercer um grande protagonismo.

Não por acaso, nos TRTs pelo Brasil, as partes atrelam os seus prognósticos de sucesso nas reclamações trabalhistas, principalmente no perfil das turmas para onde são distribuídos os recursos, se de prevalência progressista ou não. É um grave sinal de alerta.

Fugindo um pouco do campo judiciário, para continuar enfatizando o maléfico uso e abuso de palavras de ordem e de rotulações assimétricas, adentro, com rapidez e cuidado ao delicadíssimo tema dos preconceitos e desigualdades sociais, sobre o qual já tive as mais diversas opiniões – no que diz respeito à qual seria o melhor caminho para se mudar esse quadro.

Embora continue cético no sentido de que, sem um investimento verdadeiro em educação, avançaremos pouco, hoje sou um convicto defensor dos regimes de cotas e de outras medidas denominadas ações afirmativas, desde que estabelecidos requisitos de proporcionalidade, consonantes com a CF, mas tenho ressalvas quanto ao discurso que prega o “ direito de reparação histórica“, que não estaria contemplado pelo programa de cotas raciais e seria distinto das ações afirmativas, conceito esse que considero confuso, com elevado grau de abstração, sujeito, assim, a interpretações bastante distorcidas.

Não é uma manifestação de oposição, apenas de dúvida ou dificuldade de compreensão. “Reparação“ é um termo que invoca cobrança, ressarcimento e, por consequência, a existência (indeterminada) de devedores, indicando uma incompatibilidade entre a narrativa proposta (nebulosa e impositiva) e o desejado diálogo.

Enquanto tratarmos questões políticas, jurídicas e sociais sob prisma puramente ideológico, disseminando terminologias e rótulos como símbolos do bem e do mal, as rupturas na nossa sociedade se intensificarão, apoiadas numa retórica cínica, massificada pelos representantes dos dois extremos do desenho político partidário atual – que se confundem nos seus objetivos comuns de poder e autoproteção – que se vale da ignorância, cuja difusão, em todo o território nacional, tem sido o maior investimento dos governos brasileiros há décadas, deliberado e de altíssimo custo.

É preciso que se abram espaços para o exercício efetivo das liberdades de agir e pensar, e, por consequência, para o surgimento de alternativas equilibradas e mais democráticas.

Somos cercados de péssimos exemplos por todos os lados, mas bons exemplos também existem. É reconfortante testemunhar, através da leitura da autobiografia do ex-presidente dos EUA, Barack Obama (uma Terra Prometida, Companhia Das Letras), o respeito que dedica aos seus adversários políticos, e, do mesmo modo, a natural austeridade, uma das diversas marcas do positivo legado que deixará a Chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Pessoas públicas de alta notabilidade, de matizes políticas distintas, que não são rotuláveis, senão como servidores na essência, pessoas simples e humanas (falíveis e passiveis de críticas), determinadas e desapegadas.

E, acima de tudo, cordiais e elegantes, sendo essa, enfim, a mensagem que eu procurava desde o início, magnificamente declamada nos versos do poeta:

“……………………………………..

Perguntei aos pais. Preciso de um plano?

A vida precisa de planos?

Não, não.

Nunca soubemos de nada parecido.

Os agudos da dor são os diluídos suspiros dos sonhos.

Dá tudo na mesma.

Apenas seja elegante, à mesa”.

(Fernando Bueno Guimarães, “Margens”, “Região Natural”, coleção Ladrões do Fogo, editora Outrasletras)

Sejamos, pois, elegantes à mesa.

*Cristóvão Macedo Soares, advogado e sócio do escritório Bosisio Advogados