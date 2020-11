‘País de maricas’ e ‘pólvora’ contra política de Biden: veja memes e reações nas redes às declarações de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira, 10, após dizer que ‘apenas na diplomacia não dá, tem que ter pólvora’ contra a política do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que ameaça aplicar sanções econômicas ao Brasil caso não haja atuação mais firme para combater o desmatamento e as queimadas na Amazônia.

“Depois que acabar a saliva, tem que ter pólvora. Não precisa nem usar a pólvora, mas tem que saber que tem”, disse Bolsonaro.

Na mesma cerimônia no Palácio do Planalto, ao se referir à pandemia de covid-19, o presidente disse que o Brasil precisa deixar de ser ‘um País de maricas’ e enfrentar a doença.

“Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um País de maricas”, disse em cerimônia no Palácio do Planalto. Para completar, chamou a imprensa de “urubuzada”, declarou.

Nas redes sociais, internautas voltaram a criticar a conduta de Bolsonaro diante da pandemia. No Brasil, 5,59 milhões de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus, e 161,1 mil pessoas morreram em decorrência da doença.

Os usuários também ironizaram o recado a Joe Biden e fizeram piada ao comparar os Exércitos brasileiro e americano. A ‘pólvora’ de Bolsonaro foi equiparada a estalinho e os cenários sobre uma ‘guerra’ contra os Estados Unidos tomaram a internet.

Veja abaixo os memes e reações:

Bolsonaro: “Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora”.



Experiência do Bolsonaro com pólvora: pic.twitter.com/IVlQuIhyLe — William Castro (@William_Castro) November 10, 2020

Cupula do exército brasileiro já está se preparando para a guerra Brasil X EUA : pic.twitter.com/aeJLiciU7N — Maricas hetero 🇧🇷🚩🏴🏴‍☠️ (@bsb_sergio) November 11, 2020

QUANDO A SALIVA ACABAR, TEM QUE VER QUEM TEM MAIS PÓRVOA, @JOEBIDEN pic.twitter.com/a7mUVl4gMQ — Renato (@futblogdorenato) November 10, 2020

Quando acabar a pólvora é só o exército brasileiro usar a nossa arma mais letal pic.twitter.com/im8UHP2ND4 — Snowball | 📖: livros, filmes, doramas e novelas (@StarClusterClub) November 11, 2020

Mapa atualizado depois da guerra dos 60 minutos...#polvora #exercito

brasil x eua pic.twitter.com/1uujywg3xG — NickCruise (@CognitiveBrows1) November 11, 2020

Pouca gente sabe, mas a Casa Branca era conhecida originalmente apenas como Casa.

Tudo mudou depois de um ataque do exército brasileiro, quando nosso país declarou guerra aos EUA e deixou sua marca na capital ianque. pic.twitter.com/9wZzL67DIK — Rodrigo Elias (@Manejaco) November 11, 2020

Não seja maricas! FORÇA GUERREIROS! pic.twitter.com/h4U05WHbLT — Siller Gunther (@SillerGunther) November 11, 2020

CONHEÇA MARICÁ, O LUGAR ONDE SAIU AS MARICAS pic.twitter.com/UkUtbZu4DL — TIO DORVALINO (@triparamozinto) November 11, 2020

Já comprei minhas caixas de estalinho pra contribuir com o esforço de guerra contra os EUA. pic.twitter.com/2utguWncqK — martha esteves (@marthaesteves) November 11, 2020