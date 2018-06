Pai da Ficha Limpa entra na disputa pela cadeira do governador cassado do Tocantins Márlons Reis, ex-juiz eleitoral e mentor do texto da lei que barra políticos condenados em segundo grau judicial, lança neste sábado, 31, pré-candidatura pela Rede Sustentabilidade para a chefia do Executivo sem poder desde que o TSE cassou o emedebista Marcelo Miranda e sua vice