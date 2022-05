Padre acusado de atropelar homem que furtou três moletons e uma camiseta de paróquia está com habilitação vencida há dois anos

O padre investigado por atropelar o suspeito de furtar uma igreja católica em Santa Cruz do Rio Pardo, a 344 km da capital paulista, e fugir em seguida sem prestar socorro estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde fevereiro de 2020. A informação foi confirmada pela Delegacia Seccional de Polícia de Ourinhos ao Estadão, nesta quarta-feira, 11.

“Já fazia dois anos que ele está com a habilitação vencida”, informou o delegado Antônio José Fernandes Vieira. “Outra questão importante é que ele esteve no Fórum para informar seu endereço, mas não compareceu à delegacia”, apontou. O religioso deve responder administrativamente ao Detran.

O frei Gustavo Trindade dos Santos, de 37 anos, atropelou Ângelo Marcos dos Santos Nogueira, de 40 anos, na noite de sábado (7), na Avenida Tiradentes. O incidente foi registrado por uma câmera de segurança. O carro, que pertence à Paróquia de São Sebastião de Santana Cruz do Rio Pardo, ficou amassado após a colisão, e já foi encaminhado para a perícia.

O atropelado entrou na igreja após arrombar a janela e fugiu levando três moletons e uma camiseta. Ele foi encontrado com as peças de roupas em mãos no momento da abordagem policial. O suspeito teve a prisão em flagrante por furto decretada, mas seguia internado na Santa Casa do município, devido à gravidade do seu estado de saúde, até a manhã desta segunda-feira, 9. Para o Estadão, a unidade hospitalar informou que “atualizações sobre o paciente só são dadas para a família”.

O policial Antônio Vieira informou ainda que o próximo passo será a intimação ao religioso. Frei Gustavo pode ser indiciado por tentativa de homicídio.

Na última terça-feira, 10, a Justiça negou o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil contra o padre. O juiz Pedro de Castro e Sousa argumentou que “o suspeito do atropelamento não oferece risco, e que os advogados estão colaborando com as investigações”.

COM A PALAVRA, A DIOCESE DE OURINHOS, RESPONSÁVEL PELA PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DO RIO PRADO

Em nova nota, a Ordem dos Frades Pregadores e a Diocese de Ourinhos lamentaram o incidente e informaram que frei Gustavo foi afastado de suas funções religiosas. “Ele se encontra profundamente consternado e arrependido pelo trágico desfecho e conclama a todos os fiéis por orações pela vida do senhor Ângelo Nogueira”, aponta um trecho.

“Esclarecemos que frei Gustavo está cooperando com as investigações e se colocou à disposição da Justiça para os esclarecimentos necessários e eventual responsabilização”. O religioso está na congregação há dois meses.