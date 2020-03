Ouvidoria da CGU registra 1.540 manifestações sobre o coronavírus em cinco dias

A Controladoria-Geral da União recebeu 1.540 manifestações em cinco dias referentes ao novo coronavírus na plataforma de ouvidoria Fala.BR. Esta ferramenta recebe desde a sexta, 20, manifestações de cidadãos sobre falta de insumos, desobediência às medidas de prevenção, irregularidades na aplicação de recursos e sugestões para o combate à pandemia.

Foram recebidas 751 comunicações, 298 solicitações, 241 sugestões de melhoria dos serviços públicos, 127 reclamações, 114 denúncias, 8 elogios e 1 sugestão de desburocratização do serviço público.

O número representa 20% de todos os registros feitos na Plataforma Fala.BR no período.

Relatório divulgado hoje pela CGU detalha mostra que os ministérios da Saúde (466), da Economia (339) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (170) são os órgãos mais demandados.

As manifestações são enviadas por meio de formulário eletrônico disponível na plataforma Fala.BR, basta escolher o órgão ou entidade e marcar o assunto ‘coronavírus (COVID-19)’. Também é possível fazer denúncia diretamente à CGU. A denúncia pode ser anônima.

A Controladoria monitora as denúncias feitas pelos cidadãos para identificar os unidades mais demandadas, os assuntos mais recorrentes e as sugestões mais relevantes para o enfrentamento da emergência em saúde. As informações podem contribuir para as decisões do governo.

Fala.BR

Denúncias contra empresas são os registros mais recorrentes. Elas englobam manifestações que tratam de empresas que supostamente continuam em funcionamento após vedação de aglomerações, que não cumprem regras de cuidado na prevenção da covid-19 ou que obrigam os funcionários a trabalhar, mesmo quando manifestados sintomas, além de hospitais que não estão tomando as medidas de segurança e proteção adequadas.

Por meio do canal, também foram apresentadas diversas sugestões, com destaque para aquelas que tratam de questões tributárias e trabalhistas, prorrogações de prazos, disponibilização de linhas de crédito, concessão de benefícios e auxílios financeiros, estímulo ao voluntariado e doações, dentre outras.