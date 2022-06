Ouvidor das Polícias de São Paulo quer prisão do procurador que espancou procuradora-geral de Registro Elizeu Soares Lopes requisitou ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado que oriente delegado do município do Vale do Ribeira, a 190 quilômetros da capital paulista, a pedir à Justiça decretação da prisão temporária de Demétrius Oliveira de Macedo, flagrado em vídeo socando brutalmente Gabriela Samadello Monteiro de Barros