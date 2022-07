Outro conceito de criminologia feminista

Nas últimas décadas e num processo acelerado em muitos países se estabelece um movimento feminista que reivindica o “status” de igualdade para a mulher na instância dos direitos humanos.

No Brasil sucessivas iniciativas no campo do Direito em geral alguns avanços significativos se produziram.

Infelizmente, no entretanto, uma resistência baseada na tradição da cultura machista permeabilizada desde os tribunais até o tecido das interações sociais, resquícios profundos de práticas odientas de discriminação e violência, desde as disfarçadas e sutis, na máscara do protagonista e do coadjuvante até o feminicidio.

Eis, portanto a demanda por um pensamento de criminologia feminista capaz de alterar esta condição na profundidade do próprio subjetivo inconsciente coletivo e não só procedimentos superficiais de transformação jurídica.

A perspectiva religiosa da mulher, Eva criada para preencher a demanda solitária de Adão na consistência subserviente de objeto do desejo masculino.

O que me parece essencial neste processo em que as denúncias de assédio sexual, o que vai de “cantada e do xaveco” até o estupro, sem limites num Poder que se racha em crises morais, ou melhor dizendo, imorais, é que não se reduza urgente mudanças de padrões.

Neste aspecto Alda Facio registra com rara determinação e coragem a importância do aprofundamento vertical do que ocorre:

“Mesmo as teorias sobre o controle social que são escritas a partir dos “marginalizados”, não fazem, referência às mais marginalizadas dos marginalizados por classe etnia, idade, preferência sexual, deficiência visível etc… e mulheres dessa mesma classe, setor ou grupo descriminado, contribuindo assim à marginalização e silenciamento às mulheres desses grupos, mas, pior ainda , contradizendo seus próprios princípios de partir do ponto de vista marginalizado e, por fim, caindo no erro de não ver a totalidade da realidade.”

A mulher pagando o mais alto preço pelas diferenças de classes, na cadeia vista, como condenação ao sistema prisional no limite da Lilith bíblica, figura satânica, ou em casa, na dupla jornada de trabalho e servilismo, inclusive sexual, finalmente, em si mesma num sentimento de dupla sem causa, herança medieval das “feiticeiras”.

A interdição, privação, diminuição, finalmente, morte não pode ser o destino de uma origem viciada de pensamento e brutalidade.

*Flavio Goldberg, advogado e mestre em Direito