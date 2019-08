Ouça líderes do PCC falando em ‘ligação cabulosa com o PT’ e atacando Moro

“O PT tinha diálogo com nois cabuloso, mano, porque… situação que nem dá pra nois ficar conversado a caminhada aqui pelo telefone, mano. Mas o PT, ele tinha uma linha de diálogo com nois cabulosa, mano….”, afirmou um dos líderes financeiros do PCC, Alexsandro Roberto Pereira, conhecido como ‘Elias’ ou ‘Veio’, em conversas com outros integrantes da cúpula da facção. Os áudios são da Operação Cravada, da Polícia Federal, que bloqueou 400 contas da organização e prendeu 30 nesta semana.

OUÇA OS ‘ELIAS’, ‘SALIM’ E ‘ROLEX’: