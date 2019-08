Ouça e leia Marcelo Odebrecht na Lava Jato 64

Nos autos da Operação ‘Pentite’, fase 64 da Lava Jato, deflagrada nesta sexta, 23, destacam-se e-mails e depoimentos gravados em áudio do empresário Marcelo Odebrecht, delator.

Seus relatos, junto com os de outros delatores da Lava Jato – Antônio Palocci, ex-ministro dos Governos Lula e Dilma, e João Carlos de Medeiros Ferraz, ex-presidente da Sete Brasil – embasaram a nova jornada da Polícia Federal, que mira negócios da Petrobrás no âmbito do pré-sal, sua ex-presidente Graça Foster, e o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual.

Ao autorizar buscas nos endereços de Graça, Esteves e de outros dez alvos da fase 64 da Lava Jato, a juíza Gabriela Hardt, da 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, amparou-se em extenso relatório da Polícia Federal – documento ao qual estão anexados áudios e e-mails de Odebrecht.

Documento Marcelo Odebrecht – Transcrição PDF