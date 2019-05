Ouça as 74 chamadas do doleiro ao operador do PT sobre entregas de dinheiro da Odebrecht Apontado como operador das entregas de dinheiro ilícito de empreiteiras a marqueteiros do PT, o ex-militante petista e empresário William Ali Chaim, de 55 anos, foi gravado 74 vezes em conversas com funcionários do doleiro que coordenou os pagamentos de propina e caixa 2 da Odebrecht em São Paulo, entre 2014 e 2015