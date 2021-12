‘Ou você faz sua vira-lata calar a boca ou eu vou calar para sempre’, mulher recebe carta de ameaça à sua cachorrinha

Ao pegar as correspondências pela manhã, a bailarina e fisioterapeuta Jackeline Coutinho se deparou com uma carta de ameaça contra sua cadela Mirra. No bilhete, escrito à mão, a pessoa dizia que “ou você faz sua cadela calar a boca pela manhã ou vou calar a boca dela para sempre”. A tutora chegou a registrar boletim de ocorrência.

O caso ocorreu na última terça-feira, 14, na zona do Morumbi, em São Paulo. “Eu ainda não consigo entender de tão incrédula que eu fiquei, confesso que ainda estou digerindo tudo, pois não tinha noção do quão grave era isso”, desabafa.

Jaqueline ainda não sabe quem é o autor da ameaça à sua cachorrinha. A carta que recebeu é anônima, deixada em sua caixa de correio. As câmeras de seguranças podem indicar quem deixou o papel. Ela conta que a ameaça foi em decorrência de um dia em que Mirra foi fazer xixi na varanda, viu uma camiseta no apartamento do vizinho e começou a ‘latir desesperadamente’.

A tutora enviou mensagem aos vizinhos se desculpando pelo ocorrido. “Eu até pedi desculpas no grupo do condomínio depois, alguns vizinhos perceberam que o latido não era de brincadeira, ela estava desesperada com algo que estava acontecendo”, conta. Na carta, a pessoa que fez a ameaça diz que ela ‘não tem empatia’ por quem mora no prédio.

A fisioterapeuta diz que não sabia das implicações jurídicas da ameaça, mas depois de entender a gravidade do ato decidiu prestar queixa na Polícia. “O desabafo repercutiu em as pessoas se tocarem que não podem ficar fazendo isso”, afirma.