Otimismo no trabalho: uma análise sobre a assertividade do comportamento

A alegria e a positividade são tratadas, na maioria das vezes, como simples aspectos da personalidade humana, que varia de indivíduo para indivíduo. O fato, porém, é que estas características trazem benefícios práticos para as pessoas que são cientificamente comprovados.

Além de melhorar nossa condição física e demonstrar alegria, um sorriso no rosto é um diferencial no mundo corporativo, principalmente no setor de vendas, onde o contato com o cliente é bastante próximo.

Lidar com pessoas que estão com um semblante fechado e que não dão um sorriso é bastante complicado não só na vida pessoal, mas também no mundo corporativo. Por isso, nós precisamos saber quem queremos ser, independente das dificuldades do mundo.

Os manuais de venda, que utilizam a abordagem psicoterapêutica da chamada Programação Neurolinguística (PNL), indicam como um vendedor busca impressionar todos os sentidos de um possível cliente. Segundo esta técnica, além de estar atento às necessidades do comprador, o profissional das vendas precisa se apresentar de uma maneira amigável para atingir seus objetivos.

Além do sorriso, uma postura confiante e receptiva, é preciso verbalizar essa vontade a preocupação com as “dores” do cliente, já que ele normalmente realiza uma compra para preencher algum tipo de necessidade, seja de um produto ou serviço.

Na pré-venda, venda ou pós-venda, esses comportamentos são essenciais. O otimismo é contagiante e demonstra que você, enquanto vendedor, está realmente interessado e feliz em tentar resolver o problema do seu possível cliente

A partir disso, 3 atitudes podem funcionar como um catalisador na confiança, melhorando o humor e a felicidade:

Posturas: a psicóloga social Amy Cuddy estuda a linguagem corporal e inventou o conceito de “pose de poder”. De acordo com ela, simular a postura de heróis como o Super-Homem e Mulher Maravilha (de pé com os punhos fechados ou a mão aberta na cintura) pode aumentar nossa segurança, autoconfiança e consequentemente felicidade;

Ouvir músicas: além de ser relaxante, as músicas certas podem literalmente nos ajudar a ficar mais felizes e diminuir nosso grau de tristeza. Uma das constatações neste sentido foi feita pelo projeto Music as Medicine (Música como Remédio, em português), que é conduzido pela Academia Britânica de Terapia do Som;

Fazer exercícios físicos: outra atitude que serve para aumentar o nível de satisfação pessoal é realizar exercícios físicos. Além de ser essencial para prevenir doenças e manter nosso metabolismo em dia, as atividades físicas contribuem com o bem-estar psicológico, aumenta a disposição, diminui o estresse e combate a ansiedade;

Ser uma pessoa positiva ajuda, não somente em vendas, mas também faz toda a diferença para a nossa felicidade geral. Pessoalmente e profissionalmente não vale a pena ser uma pessoa negativa. Precisamos entender que uma postura extremamente sisuda e carrancuda não é sinônimo de profissionalismo. Durante muito tempo essas duas características andaram de mãos dadas (seriedade e competência). No ambiente competitivo em que vivemos, bons profissionais precisam ser agradáveis, felizes, leves, além de serem competentes.

*Maucir Nascimento, bacharel em Marketing pela UNIFACS; especialista em Growth, Marketing e Vendas; empreendedor serial no Brasil e na Austrália, com atuação em diversas áreas e ênfase no setor de tecnologia; cofundador da Speedio, plataforma de Big Data e IA para geração de leads B2B; autor do livro A Volta dos que Foram