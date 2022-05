Os rumos do Direito criminal, por quem decide

A juíza criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, conduz, na manhã desta segunda-feira, 16, a partir das 10h, um debate com mais cinco magistrados – entre juízes federais e estaduais – sobre a eficiência da Justiça Criminal. Com o nome ‘Rumos do Direito Criminal — na voz de quem decide’, o webinar contará com a participação do juiz estadual Ulisses Augusto Pascolati Júnior, de São Paulo, e os magistrados federais criminais Débora Valle de Brito (RJ), Francisco Codevila (DF), Ali Mazloum (SP) e Michael Procópio Avelar (MG).

O seminário organizado pela TV ConJur dá sequência a evento anterior, chamado ‘O Combate ao Crime no Pós-lavajato’. Veja a seguir questões apresentadas pelos juízes para serem debatidas no seminário:

A aplicação do conjunto de leis anticorrupção, nos últimos quinze anos, chegou a um momento de inflexão. Superada a fase mais passional do debate, o que é possível aproveitar para este momento no sentido de dar mais eficiência ao processo penal?