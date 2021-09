Os riscos da reforma do IR para operadoras de telecom e seus clientes

Alvo de muitas críticas por parte dos segmentos da infraestrutura, a Reforma do Imposto de Renda do ministro Paulo Guedes tende a impactar diversos setores com as previsões de alta carga tributária, como é o caso das operadoras de telecomunicações, que devem arcar com um aumento de 228,6%.

Com setor aquecido e a chegada do 5G no horizonte, o projeto, cujo texto-base foi aprovado pela Câmara, começa a gerar dúvidas por parte dos departamentos de TI e telecom das empresas que utilizam os serviços das operadoras. Afinal, a reforma será sentida por essas companhias? E o que fazer para se preparar?

Hoje, o setor de telecomunicações paga alíquota de 3,65% pelo PIS e Cofins, além de arcar com ICMS e contribuir para fundos como Fust, Funttel e Condecine. O projeto de Guedes prevê a unificação das duas taxas federais em um único tributo, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), com alíquota de 12%.

Um ponto a ser observado é que a maioria das operadoras atuantes no Brasil pertencem a grupos empresariais estrangeiros. No entanto, segundo analistas do BTG Pactual, se a reforma for realmente aprovada, Vivo e Tim, as duas maiores do país, devem pagar 6,5% mais impostos, em média, o que geraria uma diminuição de 9% em seu resultado líquido.

Assim, o preço dos produtos e serviços ofertados por elas certamente seriam afetados, impactando negativamente seus clientes. Outro efeito seria a diminuição do investimento de empresas internacionais no país, já que o cenário deixaria de ser atrativo.

Quanto ao 5G, cujo leilão está previsto para outubro, especula-se que com a aprovação da reforma, a estimativa de investimentos para receber a tecnologia nos próximos anos cairá. Porém, em se tratando de um dos produtos mais atrativos da indústria de telecom no contexto atual, as operadoras devem seguir colocando capital e, eventualmente, repassarão essa diminuição dos lucros no valor dos produtos.

De modo geral, o impacto da Reforma do Imposto de Renda deve ser muito mais sentido no bolso da pessoa física do que jurídica, por conta dos valores de contrato: para as operadoras é mais fácil repassar esse custo mais alto para o consumidor final. De qualquer forma, funciona aqui a máxima “melhor prevenir do que remediar”.

O constante aperfeiçoamento da gestão de TI e telecom e a aplicação de metodologias de T.E.M (Telecom Expense Management) é uma disciplina que as empresas devem colocar no radar para os próximos meses, principalmente se levarmos em conta as transformações da pandemia. Apostar em soluções que tragam mais controle e redução de custos de telefonia móvel e link de dados evitará o susto caso as previsões sobre a Reforma se concretizem ainda em 2021.

*Thiago Padilha, gerente de Consultoria da Guiando