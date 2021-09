Os retrocessos no âmbito laboral sentidos na pele

Iniciamos o mês de Setembro de 2021 com uma derrota histórica do governo com a rejeição, no Senado, da MP 1045, apelidada de nova reforma trabalhista, que havia sido aprovada na câmara e que alterava diversas regras da CLT, sobretudo retirando direitos do jovens trabalhadores a partir da criação dos regimes de contratação sem direito à férias, 13º salários e, inclusive, FGTS.

Mesmo superado este episódio, inegavelmente a precarização do trabalho e o desemprego tem sido pauta diária nas mídias brasileiras. Para além do prolongamento da Pandemia da COVID-19 em nosso país que impacta diretamente a empregabilidade formal, não podemos esquecer o que antecede à crise sanitária, como a Reforma Trabalhista que vêm impactando de forma desastrosa as vidas e os lares da população pobre, sobretudo os chefiados pelas mulheres negras.

O mercado de trabalho brasileiro é marcado por suas peculiaridades: intensa rotatividade, baixos salários e por uma forte presença de trabalhadores no setor informal. Tais dificuldades são agravadas pela Reforma Trabalhista aprovada em 2017, e vigente como Lei nº 13.467/2017, num novo contexto de reestruturação produtiva e de flexibilização que marca o capitalismo atual, ou seja, a dita “modernização trabalhista”. A reforma veio para pôr em prática as demandas do setor patronal em detrimento da saúde física e mental dos trabalhadores, nesse contexto, as mulheres negras representam o degrau mais baixo na pirâmide social e laboral.

O boletim de mulheres negras no mercado de trabalho apresentou resultados de pesquisa analisados a partir dos dados compilados pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE) para o primeiro trimestre de 2021. Tais estudos revelaram que as condições de desocupação, subocupação e de subutilização do mercado de trabalho, com as mulheres negras liderando o ranking da precária inserção no mercado de trabalho em relação aos demais grupos considerados (homens negros e mulheres e homens brancos). Ainda de acordo com este estudo, as mulheres representam 93,2% do trabalho doméstico sem carteira assinada, sendo 61,6% mulheres negras.

Os retrocessos históricos que vulnerabilizam as mulheres negras e que fomentam as desigualdades são fruto do processo histórico de colonização e exploração, tanto de corpos quanto de riquezas. São, nesse sentido, a Herança de uma sociedade que traz a marca da escravização consigo até os dias atuais e na contemporaneidade desempenha quase que os mesmos papéis existentes dos séculos passados mantendo determinada população especificada à margem dos processos produtivos e ocupando os subempregos que fomentam a precarização do trabalho.

Considerando o lugar social ocupado pela mulher negra, a reflexão torna-se intrinsecamente relevante, tendo em vista que, mesmo no período de normalidade social, suas vidas já são marcadas pela precarização no mundo do trabalho, de modo que raramente ocupam posições de prestígio. Não se pode levar a cabo essa reflexão sem compreender que na sociedade brasileira, a mulher negra passou por longo período de reificação, tendo sua imagem hipersexualizada e alocada como um corpo capaz de desempenhar trabalhos pesados que corpos brancos não possuiriam, realidade esta que transcende à reminiscência do passado, estando ainda presente no imaginário social.

É urgente a reflexão crítica no âmbito das disputas políticas no ambiente laboral que realoca a população negra, sobretudo, as mulheres negras. As mulheres negras resistirem num contexto histórico de desigualdades amplificados pelo novo processo de acumulação, destinando-as a um papel subalterno favorecendo a mortificação deste corpo feminino sujeito a danos permanentes em sua condição enquanto pessoa, trabalhadora e cidadã. Estas mesmas mulheres, em sua maioria mães, que são lideranças econômicas de suas famílias e que hoje se defrontam com o enfrentamento à fome em seus cotidianos, marcados pela falta de oportunidades no mercado de trabalho e demais circunstâncias de aprofundamento da pobreza da nação brasileira.

*Mônica Alexandre Santos, advogada trabalhista, mestre em Direito Público pela UFRJ e conselheira suplente da OAB/RJ

*Elaine Barbosa, advogada, pesquisadora, doutoranda em Direito pela UFRJ