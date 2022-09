Os princípios filosóficos para uma advocacia bem-sucedida

Uma criança de 10 anos, oriunda de uma família pobre dos Estados Unidos no início do século XX, passou a ter um comportamento rebelde ao não se conformar com a morte da mãe. Dois anos depois, ao ser apresentado por seu pai à sua futura madrasta como “o pior homem que você pode encontrar”, a resposta dela provocou uma mudança de postura naquele jovem, que passou a trabalhar para mudar a sua história.

Qual foi a frase? “Talvez você seja a pessoa mais esperta do mundo, e, simplesmente, não estão sabendo o que fazer com a sua inteligência”.

Esse jovem foi Napoleon Hill (1883-1970), um dos mais influentes pensadores e teóricos sobre liderança e administração de empresas do capitalismo global.

O legado de Hill é muito extenso e foi elaborado por meio de uma intensa pesquisa empírica, onde ele ouviu 16 mil pessoas, incluindo as 500 mais ricas do mundo. Hill teve a oportunidade de conviver e assessorar líderes da política e da economia americana, tais como os presidentes norte-americanos Woodrow Wilson e Franklin Roosevelt, e empresários como Andrew Carnegie, John Rockfeller, Thomas Edson, Alexandre Graham Bell, Henry Ford, e outros.

Vale destacar o clássico “Quem Pensa, enriquece”, lançado em 1937, e ainda influente no pensamento econômico contemporâneo. As recentes edições são revistas e atualizadas e, atualmente, é o 9º. livro mais vendido no mundo, superado apenas pela bíblia e por livros religiosos, e o primeiro entre os livros voltados a negócios.

Bem, eu não chego aos pés da importância de Hill neste trabalho hercúleo e importante, mas me arrisco a enumerar, com base na minha experiência de 10 anos como consultor de diversos escritórios de advocacia, 16 princípios que podem levar um advogado ou uma banca não apenas a alcançar grandes êxitos em sua jornada, como também compreender as transformações que estão ocorrendo à sua volta e como utilizá-las para obter os resultados esperados por seus clientes.

O mercado de advocacia passa por um momento de intensa ebulição, com o aumento da competição de novos advogados que iniciam suas atividades todos os anos, a rápida transformação de diversas tarefas que hoje são cada vez mais realizadas por aplicativos, programas de inteligência artificial, frutos da expansão de techlaws, o que exige que os advogados, principalmente os que estão em início de carreira, passem a desenvolver habilidades que estão fora do aprendizado clássico do direito.

E não apenas advogados recém-formados sentem esta pressão. Grandes nomes da advocacia, que já estabeleceram o seu nome na praça, cada vez estão tomando consciência de que clientes não os procuram de forma espontânea. Agora, montanha é que tem que ir a Maomé. E, para isso, comunicação, habilidades em negociação e a necessidade de se entender mais dos negócios dos clientes são recursos cada vez mais necessários para que se possa navegar em um mar que já não é mais tão tranquilo.

Isso sem falar de problemas jurídicos novos, causas que ultrapassam a fronteira de países, extremamente complexas e que exigem soluções inovadoras e com custo-benefício satisfatório para os clientes. Um pequeno exemplo foi a quarentena provocada pela COVID 19, que colocou diversas questões jurídicas sobre novas formas de trabalho em pauta e que ainda não tinham previsão legal.

Por todos esses fatores, e muito outros que falarei em outras oportunidades, o profissional do direito contemporâneo precisa estar atento a esses princípios, lembrando que eles não são taxativos e nem formam uma receita para se alcançar o sucesso. Como fiz acima, os enumero abaixo:

Estabeleça o seu propósito;

Seja disciplinado;

Foque no que você controla;

Aprenda a aceitar os erros como uma forma de aprendizado;

Certifique-se de influências boas;

O sucesso demanda tempo;

Desapegue-se da necessidade utópica de ser querido por todos;

Pensar antes de agir;

Imagem pessoal;

Interdisciplinaridades;

Ética;

Humor e Gentileza;

Consistência;

Autenticidade;

Seja insubstituível;

Espírito de Liderança.

Essas ideias são debatidas mais detalhadamente no livro A Filosofia de Sucesso na Advocacia Direito, escrito por mim e por Sérgio Vieira, que acaba de ser lançado pela editora GEN. Mais informações, acesse aqui.

*Bruno Pedro Bom, advogado e publicitário, fundador da BBDE Marketing Jurídico, Autor do livro Marketing Jurídico na Prática, pela Revista dos Tribunais, e do recém-lançado A Filosofia do Sucesso na Advocacia, em parceria com Sérgio Vieira, pela Editora GEN