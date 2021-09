Os princípios de ESG e a saúde dos brasileiros

Nos últimos anos, consolidou-se o entendimento de que a gestão e aspectos sociais, ambientais e de governança (ESG, na sigla em inglês) são fundamentais para qualquer organização que deseja gerar valor a médio e longo prazo. Estamos diante de uma nova forma de capitalismo, em que o conceito de valor é ampliado para além da geração de riqueza imediata e passa a compreender como a organização é governada e quais são seus impactos sociais e ambientais. Ou seja, não se trata de fazer concessões para conciliar a falsa dicotomia entre resultado e impacto social, mas sim de compreender que a gestão dos aspectos de ESG é fundamental para a sustentabilidade das organizações e da sociedade como um todo.

Não à toa, fornecedores, órgãos reguladores, governos, consumidores, comunidades e particularmente o mercado de capitais têm dado ênfase ao desempenho nas áreas ambientais, social e de governança, com impacto direto na valoração das empresas. Na frente ambiental, está mais claro do que nunca – e irá se tornar cada vez mais – o valor financeiro da utilização dos recursos naturais de forma racional e a destinação adequada de resíduos, por exemplo. No âmbito social, as organizações são demandadas a engajar-se em temas, como a saúde de seus colaboradores e das comunidades do seu entorno, a diversidade e a inclusão. Em governança, crescem as exigências de gestão profissional, práticas de compliance, transparência e prevenção de riscos, entre vários outros temas.

Ao contrário do que sugere o entusiasmo das discussões mais recentes, a ideia não é nova – datam de ao menos 30 anos os primeiros estudos sobre o tema, em que foram apresentados conceitos como a responsabilidade social corporativa, a geração de valor compartilhado e o tripé da sustentabilidade (triple bottom line, no original). De lá para cá, as pesquisas evoluíram. As mais recentes apresentam dados sólidos que demonstram, por exemplo, como um time de colaboradores formado de acordo com os critérios de diversidade de gênero, raça e orientação sexual aumenta a capacidade inovadora das empresas.

No setor de prestação de serviços da saúde, pode-se dizer que a atividade em si já embute os princípios ESG. A definição mais atual ressalta que saúde não é a ausência de doença, mas um “estado completo de bem-estar físico, mental e social”. Ter saúde, portanto, implica viver em cidades que propiciem contato com o verde e não com poluentes, crescer e trabalhar em ambientes em que as diferenças são respeitadas e partilhar um senso de comunidade que mova cidadãos, instituições, organizações e Estado em direção à equidade social. A saúde é direito de todos e, como se vê claramente nessa pandemia, é a base de tudo. Sem saúde não há economia nem educação. A saúde integra e é integral.

No Brasil, há dentro do segmento avanços na ESG, o que as consolidará como um ativo intrínseco do setor. Em alguns casos, pode-se dizer que algumas organizações nasceram sob esses preceitos. Uma delas é a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, fundada há 66 anos pela comunidade judaica como forma de retribuir a acolhida que aqui recebeu após a Segunda Guerra Mundial. Desde então, contribui para a melhora da assistência à saúde dos brasileiros pautando-se pela excelência no cuidado – razão de o Hospital Israelita Albert Einstein ser o 36o melhor hospital do mundo segundo ranking publicado pela revista americana Newsweek.

Em outras palavras, o Einstein foi criado para gerar impactos positivos. Disseminar o seu conhecimento por meio de informação de qualidade e de orientação às boas práticas. A natureza da sua atividade é de beneficiar a sociedade com uma gestão responsável, profissional e compromissada em atender a todos os brasileiros. Como essa é a razão de sua existência, a instituição está apta para falar sobre o que hoje se chama ESG. Mais do que uma declaração de propósito, essa é a verdade vivida diariamente na organização. Alguns exemplos: as ações de responsabilidade social implantadas pelo Einstein buscam o equilíbrio do ecossistema de saúde brasileiro. Em São Paulo, a sociedade é responsável pela gestão de 27 unidades básicas de saúde e mais dois hospitais municipais, o Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch – M ́Boi Mirim e o Hospital Municipal Vila Santa Catarina – Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho. Em 2020, em um dos momentos mais graves da primeira onda da pandemia, o Einstein teve sob sua operação 1/3 dos leitos públicos de UTI do município de São Paulo. Outro exemplo é o Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis, que desde 1998 oferece atendimento médico e atividades de educação de maneira integrada, proporcionando a milhares de cidadãos cuidados e atividades que ajudam a manter a saúde física e mental. Além disso, há programas de ensino voltados à população mais carente e treinamento de profissionais do sistema público de saúde feitos pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema único de Saúde (PROADI-SUS) entre as diversas iniciativas.

Os preceitos representados pela união de três letras – ESG – são interligados e se retroalimentam. Não é possível falar de responsabilidade social sem dar atenção ao ambiente ou preocupar-se com impactos ambientais sem adotar boas práticas de governança. Trata-se de um círculo virtuoso, presente no Einstein e base da excelência que o caracteriza em todas as suas áreas de atuação. Adotando boas práticas de governança, de manejo ambiental e sempre guiado pelo senso de responsabilidade social, o Einstein auxilia na redução das diferenças sociais e educacionais entre a população brasileira, cumprindo a missão que tomou para si.

*Henrique Neves, diretor-geral da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein