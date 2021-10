Os perigos das doenças autoimunes como o Lúpus Eritematoso Sistêmico para os rins

Doenças autoimunes podem acometer diversos órgãos do corpo humano. Os rins, por exemplo, que desempenham o papel de filtro, eliminando as toxinas e auxiliando também no controle da pressão sanguínea, são afetados por algumas destas enfermidades.¹ É o caso Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), que pode atingir o funcionamento de vários órgãos, como a pele, articulações, rins, dentre outros³.

O LES é mais comum em mulheres com idade entre 15 e 44 anos e a inflamação dos rins ou Nefrite Lúpica (NL), é observada com frequência ⁴. A NL é uma das complicações mais graves do LES, e pode apresentar diferentes graus de gravidade ou até mesmo ser assintomática nas fases iniciais ⁵.

Estudos apontam que até 50% dos pacientes com LES poderão desenvolver NL durante o curso da doença ⁶. O diagnóstico é baseado em achados clínicos e laboratoriais e/ou perda de função renal ⁷.

Apesar de algumas vezes a NL não apresentar sintomas, a pessoa pode desenvolver edema ou inchaço nos pés ou pernas e urina espumosa ⁶. É comum também haver alteração da pressão sanguínea ⁶.

A inflamação nos rins dos pacientes com LES é uma preocupação dos médicos reumatologistas e nefrologistas, principalmente, devido a sua evolução. A enfermidade pode levar a doença renal terminal com necessidade de diálise e transplante renal5.

Nos dias atuais, é possível contar com uma gama de opções de tratamentos, de diferentes classes terapêuticas para o controle do LES. O manejo da Nefrite Lúpica envolve o uso de medicamentos imunossupressores, além de glicocorticoides e, recentemente, o desenvolvimento das tecnologias terapêuticas, os imunobiológicos.6

Medidas adicionais no tratamento da NL também são muito importantes, tais como controlar a pressão arterial, a dislipidemia, os distúrbios da glicose, rastrear e tratar infecções e ter adesão ao tratamento proposto pela equipe médica assistencial ⁸.

*Odirlei André Monticielo, chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS) e diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR)

Referências