Os onze do Supremo

Desde o julgamento da Ação Penal 470, o emblemático processo do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal viu-se no centro de uma fogueira de debates. Seus ministros tornaram-se amplamente conhecidos e, também por isso, passaram a usar a opinião pública como fundamento para seus votos. Nos turbulentos anos de uma das maiores crises políticas e econômicas que o país já viveu, o protagonismo a que foi alçado o tribunal criou um conjunto novo de desafios.

Ao longo de 320 páginas, ‘Os onze. O STF, seus bastidores e suas crises’, os jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber mergulham no dia a dia enigmático da Corte e brindam os leitores com um relato instigante que pega desde o Mensalão e vem até o governo Bolsonaro, culminando no polêmico inquérito das fake news aberto por Dias Toffoli.

A obra será lançada em 31 de julho pela Companhia das Letras.

Onze é o número de ministros do Supremo, que atuam como ‘onze ilhas’, expressão cunhada pelo ex-ministro Sepúlveda Pertence e que se consolidou como chave de interpretação para o funcionamento da Corte, com a proliferação de decisões monocráticas e a sucessão de embates internos.

Num momento em que o STF se vê sob ataque de expoentes do governo federal e de militantes nas redes sociais, entender as dinâmicas da última instância do Poder Judiciário é mais importante do que nunca.

‘Os onze’ é um estudo diligente tocado a quatro mãos. Seus autores são dois jornalistas tarimbados, perspicazes. Seus currículos têm um traço em comum – eles se destacam, desde sempre, pela cobertura fiel e detalhada dos fatos.

Recondo, especialista na cobertura do STF, acompanha e analisa o cotidiano da Corte máxima há mais de uma década. Conhece como poucos os meandros do tribunal.

Weber estuda o funcionamento do Supremo e analisa os movimentos e forças políticas que interagem com o sodalício.

Durante anos, os dois realizaram centenas de entrevistas para escrever ‘Os onze. O STF, seus bastidores e suas crises’ traz histórias que permitem descrever os contornos, causas e consequências dos grandes casos que envolveram o tribunal, incluindo o recente e polêmico inquérito sobre fake news aberto por Dias Toffoli e comandado por Alexandre de Moraes.

LEIA TRECHOS DE ‘OS ONZE’