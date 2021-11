Os novos patamares do mercado imobiliário

Anos atrás, era impensável que as áreas de Recursos Humanos utilizassem tecnologias como o cloud computing para armazenar informações sobre a folha de pagamento de seus colaboradores. Presas à cultura do data center, as empresas precisaram de muito tempo para amadurecer a ideia de que nada poderia ser mais seguro do que a tecnologia para cuidar de informações tão delicadas. Hoje, ninguém se imagina guardando dados em um centro físico – ainda mais se considerarmos os custos da operação.

O mesmo processo de amadurecimento vem acometendo outros setores da economia, e não estou falando apenas de armazenamento de dados. Refiro-me principalmente à mentalidade e aos modelos de negócios que a cada dia surpreendem mais, em todas as esferas. No mercado imobiliário, considerado tradicional por natureza, a tecnologia vem sendo implementada de diferentes formas para tornar o negócio mais produtivo, rentável e, principalmente, mais prático para o cliente (que foi profundamente pela pandemia).

De acordo com um levantamento realizado pelo DataZAP, denominada Pesquisa da Influência do Coronavírus no Mercado Imobiliário Brasileiro, 53% dos respondentes já adotaram a realização de videochamadas e a assinatura de contratos digitais, o que mostra como o segmento vem desburocratizando seus serviços.

Ao mesmo tempo em que o isolamento social acentuou o desejo por imóveis maiores e mais confortáveis, ele também exigiu digitalização, acelerando um processo que antes da pandemia caminhava lentamente. A disponibilidade dos anúncios em plataformas de compra e venda ganhou importância, assim como fotos de qualidade e descrições mais completas, oferecendo ao consumidor buscas mais repletas de informações que apoiassem a tomada de decisão.

Depois de passar por experiências transformadoras, utilizando aplicativos como Loft e QuintoAndar, o cliente anseia por tecnologia. Neste contexto, as fintechs também desempenham papel importante por sua atuação no mercado imobiliário, pois além de emprestar dinheiro para pessoas físicas adquirirem imóveis, elas começaram a oferecer financiamentos para empresas construírem empreendimentos, ocupando um espaço que não é totalmente preenchido pelos bancos.

Da mesma forma que as áreas de RH no início dos anos 2010, o setor imobiliário está aprendendo a confiar na tecnologia como aliada; está percebendo que precisa acompanhar o movimento de outros mercados que tornam a modernização essencial para atender novas necessidades, e que este cenário de disruptura só tende a se expandir.

Dados de inquilinos e proprietários precisam estar na nuvem usados pra favorecer o negócio, possibilitando relatórios e dashboards para que os executivos do setor tenham condições de avaliar a melhor rota a ser traçada para seu negócio. Vamos a um exemplo: praticamente, qualquer imóvel que será alugado necessita de reparos. Ao utilizar a tecnologia para recrutar um profissional que execute serviços, a imobiliária tem acesso aos dados deste prestador, se o trabalho foi bem feito, se ocorreu dentro do prazo e conta ainda com o feedback do cliente. Estas informações podem ser utilizadas de maneira estratégica de diferentes maneiras.

Hoje, o mercado imobiliário está passando por uma intensa desburocratização, na busca por melhorar seus processos. Embora ainda seja um setor muito offline, as melhorias vão ocorrendo pouco a pouco, indicando que a evolução é real.

Imobiliárias tradicionais que pertenciam ao avô, depois ao pai e agora são do filho sempre receberam clientes na porta e sempre indicaram um conhecido para executar um serviço. Mas mesmo estas empresas familiares e conservadoras estão perdendo o receio de se transformar. De fato, é preciso mudar o modelo mental.

Durante a pandemia melhoramos muito, mas ainda temos muito o que crescer. A tecnologia é o verdadeiro conduíte para o desenvolvimento e o encantamento do cliente.

*Eduardo Basile Quadrado é CEO da Fix