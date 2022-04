Os impactos da violência contra as mulheres nas relações de trabalho

Discorrer sobre os aspectos da violência doméstica contra a mulher importa reconhecer que não se trata de uma questão apenas social, mas também de saúde pública. .As agressões restringem o desenvolvimento das potencialidades da mulher, inclusive a sua inserção e produtividade no mercado de trabalho.

O alarmante número de mulheres em situação de violência doméstica no Brasil estampa apenas o “ pano de fundo “ de um cenário camuflado pelo silêncio, pois trata-se de um crime de caráter intimista e cultural , e portanto , subnotificado. Considerando ainda, que a mulher pode levar de 9 a 10 anos para quebrar o ciclo das violações , segundo várias pesquisas ,logo a real estatística dos números de mulheres nesse contexto de violência assombra nossa condição humana.

Indubitavelmente, a pergunta mais inquietante retumba nos ouvidos de muitos, entretanto, trata-se de um questionamento com várias respostas, seja de forma Concomitante ou não : Afinal ,porque a mulher fica na relação de violência?

Recente pesquisa do DataSenado revela que dentre o medo, vergonha, descrença na punição, filhos e a dependência econômica também compõe as razões de sua permanência

Drástica falácia é delegar a mulher o processo de enfrentamento à violência , com responsabilização pela ausência de denúncia e a revitimização por meio de julgamentos e culpas. Os crimes contra as mulheres ultrapassam os muros dos lares, pois outorga poder e dever de combate ao judiciário, poder público, sociedade, organizações e empresas , conforme ditame legal .

O vanguardismo da Lei Maria da Penha a consagra a 3ª do mundo , exatamente, por contemplar em seu bojo o pilar da prevenção e assistência , e assim apontar os legitimados para atuar diretamente no combate a violência doméstica e familiar. A legislação é didática e não permite dúvidas quanto ao papel de cada um dos responsáveis na execução e efetividade das ações.

Dos vários caminhos a serem percorridos a bússola aponta a necessidade basilar de empoderar e capacitar profissionalmente as mulheres para o mercado de trabalho, sobretudo garantindo igualdade de condições , plano de carreira e equidade salarial. Consagrando assim, políticas empresarias com fito de fomentar a empregabilidade e a inserção das mulheres nos diferentes postos e cargos dentro das organizações.

Empresas humanamente poderosas emprestam espaços para o protagonismo profissional , desenvolvem talentos ,qualificam e ajustam seus planos de ações para transformar falidos indicadores como absenteísmo , baixa produtividade, desigualdade salarial e discriminação em verdadeiros resultados de sucesso.

Qualificar , capacitar e empregar mulheres em situação de violência doméstica é o mesmo que atuar diretamente no desmonte e enfrentamento de violações, e sobretudo propiciar uma mudança socioeconômica .

Seguramente, não existe mercado de trabalho sustentável sem a força da mulher, nessa seara o mercado que não valoriza a mão de obra feminina ocasiona um déficit de riquezas em âmbito nacional.

Pioneira pesquisa “ das condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar ” realizada pela Universidade Federal do Ceará e Instituto Maria da Penha, estima que o Brasil deixa de gerar aproximadamente 1 bilhão ao ano, como consequência da violência.

Logo, o envolvimento das empresas no enfrentamento dessa realidade tem o desiderato de se transformar em agentes de mudanças, para desconstruir uma vida de submissão e medo , resgatar a dignidade das mulheres e a condição de destaque no mercado de trabalho.

Entende-se que o silêncio empresarial acerca da violência de gênero mutila a econômica e reforça o ciclo reiterado de exclusões das mulheres no mercado de trabalho, além de estabelecer um distanciamento dos cargos de liderança , manutenção das vagas e diferenças salariais.

Notória é a necessidade de políticas empresariais com o fito de coibir toda e qualquer forma de violência contra as mulheres, assim como a eliminação das desigualdades de gênero. É fundamental que os planos de ações precisam estar alinhados com o combate à violência, a desmistificação e ausência de revitimização.

Embora cada vez mais as mulheres atinjam a sua independência profissional e econômica, e escreva sua própria história, o mercado de trabalho precisa alinhar-se às demandas femininas e adequar às transformações necessárias sob a perspectiva de gênero.

*Cândida Cristina Coelho Ferreira Magalhães, advogada, palestrante e consultora jurídica