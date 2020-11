Os impactos da pandemia no setor de marketing empresarial

A pandemia gerou diversas mudanças no comportamento do consumidor e das empresas. De início, boa parte dos profissionais que atuam no marketing empresarial se sentiram perdidos pois estávamos enfrentando uma situação extremamente séria e delicada: a contenção de gastos, por parte dos clientes, visando economizar o máximo de dinheiro e gastar apenas com o que for essencial – em decorrência da instabilidade financeira advinda do fechamento dos comércios destinados ao consumo.

Neste momento, os profissionais que conseguiram maior destaque no seu setor de atuação foram os que souberam elaborar uma estratégia de marketing focada na importância do consumidor adquirir determinado produto, mesmo em um momento de contenção de gastos.

O investimento do marketing no online

As estratégias online se tornaram fundamentais durante esse “novo normal”. Os profissionais que souberam aproveitar as possibilidades dos encontros online, se depararam com colaboradores ainda mais empenhados e focados em contribuir para o desenvolvimento de estratégias de marketing assertivas. Ainda no online, empresas que possivelmente obtiveram grande sucesso nessa fase foram as que decidiram investir nos influenciadores digitais. Com a maioria das pessoas em casa e comprando online, as campanhas virtuais ganharam ainda mais força e engajamento.

Os desafios envolvendo o mercado internacional

Para os produtos importados, a dificuldade do aumento de câmbio foi algo que pegou algumas empresas de surpresa. Diante desta situação, congelar os preços foi uma das soluções adotadas por algumas companhias durantes os primeiros meses.

A importância de reforçar o elo com o cliente

O interessante é que, apesar dos pesares, a pandemia nos trouxe grandes oportunidades de enxergar o comportamento do consumidor e a mudança na decisão da compra do canal de varejo para o online, com a facilidade de encontrar o produto e seus benefícios tudo em um clique.

Cada dia mais nos acostumamos a ter tudo de um modo mais rápido e atrativo, esse é o novo mundo. A relevância prática dos produtos precisa ser reforçada e estes devem ser achados facilmente – com uma entrega rápida e de qualidade. Fazer o consumidor sentir-se próximo do seu produto e/ou marca, oferecendo-lhe uma experiência diferenciada, pode ser o grande diferencial na hora de conquistá-lo, a ponto de um produto ser indispensável na vida do consumidor – mesmo em tempos de crise.

*Amanda Catoira, responsável pelo Marketing da Edel White no Brasil