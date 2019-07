‘Os governos passam e as instituições ficam’, diz Moro a policiais federais em formação

A convite do Diretor de Gestão de Pessoal Delano Cerqueira Bunn, o SINDEPOL participou da Aula Inaugural dos cursos de formação de Delegados de Polícia Federal, Peritos Criminais Federais, Agentes de Polícia Federal, Escrivães de Polícia Federal e Papiloscopistas Policiais Federais, que aconteceu nesta segunda-feira, 1º, no teatro de arena da Academia Nacional de Polícia . Coube ao Ministro da Justiça e da Segurança Pública, proferir a primeira aula aos alunos.O evento contou com a presença do Diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo e demais diretores da Polícia Federal, várias outras autoridades e presidentes de entidades de classe.

Publicado por Sindepol em Segunda-feira, 1 de julho de 2019