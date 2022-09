Os fins justificam os meios? O Príncipe das Leis e o Príncipe da Força

Há quem diga que as eleições de 2022 no Brasil serão conhecidas como “a batalha das fake news”. Em lados opostos, trincheiras se formaram, dentro das quais caminham eleitores que não enxergam seus opositores. Protegidos, não se preocupam em ver seus próprios defeitos, mas apenas em lançar bombas midiáticas contra o adversário. É uma guerra na qual não se defende a própria ideologia. Há apenas ataques à ideologia oposta. Uma guerra “anti-ideológica”, cuja arma principal utilizada é a fake news.

A utilização de fake news não é algo recente ou inovador, no entanto. Parece mesmo que remonta ao início da comunicação humana. Na política, uma das mais curiosas disseminações falsas de conteúdo e autoria é resumida pela máxima: “Os fins justificam os meios”. Trata-se de uma afirmação falsamente atribuída ao filósofo Maquiavel. Conhecendo a verdadeira origem da frase, talvez seja possível interpretar de maneira um pouco diferente a estratégia de cada candidato.

Muitas foram as vezes em que foi dito que a frase acima teria sido criada e defendida pelo famoso filósofo renascentista em sua obra “O Príncipe”, escrita em 1513 e publicada quase vinte anos depois. Na verdade, ela não aparece no livro e nem em outros escritos de sua autoria. A confusão nasceu porque a obra descreve em detalhes os conselhos do autor para que um tirano (príncipe) se perpetue no poder. Diante do desafio, o príncipe deve apenas se preocupar com o sucesso de suas ações, visando conquistar e manter o Estado. Tal sucesso poderia ocorrer segundo dois meios distintos: pelas leis ou pela força. Em brevíssimo resumo, os fins (conquistar e manter o poder) justificariam os meios (manipular as leis ou usar a força). Há estudiosos que refutam que Maquiavel era defensor de tal ideia e que seu livro foi, acima de tudo, uma sátira ao modo tirânico de perpetuação do poder. Sem entrar no mérito de cada opinião, o fato é que a fake news se espalhou e a frase colou em Maquiavel.

O primeiro registro comprovado da máxima “Os fins justificam os meios” aparece num clássico conjunto de poemas chamado Heroides. O autor, Ovídio, viveu há mais de 2000 anos atrás. Os poemas tratam de heroínas da mitologia greco-romana, que contam em cartas suas desventuras e provações diante de uma sociedade regida por homens. Na carta de Fílis para seu marido Demofonte que a abandonou, em uma passagem, ela diz: “Os fins justificam os meios? Quero que fracasse aquele que pensar desse jeito”. Ou seja, mesmo no texto de mais dois milênios, não se encontra respaldo para o pensamento tão moralmente condenável que é o de obter algo a qualquer custo, não importa quais sejam o algo e o custo. No entanto, os acordos políticos e a disseminação de fake news dos dois candidatos principais fariam corar o rosto de Fílis, Ariadne, Penélope e tantas outras heroínas. Assim como a manipulação de ambos para conquistar o voto feminino deve causar repulsa às eleitoras mais atentas.

A trajetória dos candidatos líderes na pesquisa parece uma aula prática do livro “O Príncipe”. Impossível não correlacionar as estratégias de cada candidato com a obra de Maquiavel. De um lado, o príncipe que muda as decisões legais até transformar condenação em martírio, sentença em carta de recomendação, corrupção em perseguição, acusado em acusador. O Príncipe manipulando as leis para reconquistar o poder. De outro lado, o príncipe que acredita na força acima da lei, na subserviência do poder judiciário ao poder das forças armadas. O príncipe militar moldando exércitos e costumes segundo sua própria imagem para se manter no poder.

Assim, ambos caminham confiantes de que suas estratégias serão vencedoras. O Príncipe das Leis confia que sua vitória absoluta nas urnas lhe dará o poder de continuar manipulando as leis e suas interpretações. Que a lei é um instrumento não para criar uma sociedade forte, mas sim um Estado forte e centralizador. O Príncipe da Força acredita que seus seguidores serão fortes o suficiente para se contraporem à vontade do voto, que afinal é irrelevante, (su)posto que fraudável e não auditável. Que a vitória virá da mobilização contra o poder judiciário. Que a força cria as leis e que os fortes governam os fracos.

Se a reflexão acima for verdadeira, ela traz preocupação. Porque passada as eleições, ambos terão vencido, cada qual na sua estratégia. Ambos clamarão pelo poder. Os dois seguidores da máxima “Os fins justificam os meios” agirão como Príncipes Maquiavélicos. Parece tarde para mudar a cabeça de um eleitor entrincheirado, sem visão do campo de batalha. Mas nunca é tarde para convidar o leitor interessado para refletir sobre sua visão de mundo.

*Fabio Astrauskas economista, professor e CEO da Siegen