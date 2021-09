Os dilemas e a força do trabalho presencial pós-pandemia

As empresas e os profissionais de hoje já não são mais os mesmos. Tudo mudou: pessoas, processos e valores. A pandemia trouxe novos hábitos e novas perspectivas de atuação no ambiente corporativo, infelizmente impulsionados pelo risco de morte, de perda de familiares e de maior segurança sanitária.

Nesses 18 meses de Covid-19 no Brasil, muitas empresas fecharam as portas. Outras tiveram de se reinventar. E medo tornou-se uma tônica. A história mostra, contudo, que germes, armas e aço sempre desempenharam um papel determinante no modelo de sociedade que vivemos atualmente. Crise e evolução são fenômenos que ocorrem quase de forma sincronizada na trajetória da humanidade.

Assim, diversos empresários tiveram de pensar no futuro e agir, mesmo diante das incertezas em relação ao que poderia estar por vir no País e no mundo. Era necessário seguir em frente. Comitês de emergência com diretores e gerentes foram estruturados, no sentido de planejar, todos juntos, a saída da crise, com decisões rápidas seguidas de ações estruturadas. A prioridade era manter os empregos, os salários, as condições de trabalho, o bem-estar e a segurança das pessoas.

Com o avanço da vacinação, o mundo profissional entra em um novo momento. E o retorno ao trabalho presencial com novos protocolos de segurança será o novo foco, processo que ainda deve durar pelo menos dois anos. Muitas empresas já trabalham numa estimativa de 70% dos colaboradores em sistema presencial e 30% no modelo remoto.

Vale ressaltar que a convivência dentro do ambiente corporativo é uma vantagem competitiva, tanto para as empresas quanto para os profissionais. As informações, os conhecimentos, as experiências, as dúvidas e as ideias circulam melhor quando as pessoas estão juntas. A proximidade no dia a dia estimula a criatividade, a iniciativa, a cooperação, a motivação e o entrosamento.

O retorno ao escritório envolve, portanto, diálogo e empatia. Reuniões virtuais constantes e mapeamento das situações pessoal e familiar de cada profissional servem de base para que as empresas planejem esse retorno. Pesquisas especializadas mostram que metade dos trabalhadores quer voltar ao modo presencial em virtude das dificuldades de render bem no ambiente doméstico. A outra parcela quer continuar no teletrabalho para evitar a perda de tempo e de dinheiro com deslocamentos.

Entender de fato a realidade de cada profissional é prioridade hoje para as empresas sobreviverem no pós-pandemia. Trata-se também de uma oportunidade única de estreitar os vínculos. Assim, não se vê com frequência decretos de uma regra geral sobre home office e trabalho presencial, pois as companhias passaram a individualizar as normas de acordo com o contexto do colaborador. Esse tem sido o ponto alto do aprendizado corporativo na pandemia: aprendemos a ser mais humanos.

Ter carro ou moto, apresentar comorbidades, cuidar de pais idosos ou de filhos pequenos sem escola, estar com alguém doente em casa: todos esses critérios devem ser avaliados constantemente para organizar o modelo de trabalho daqui para frente. E o sistema deve ser flexível e se adequar conforme as necessidades individuais e coletivas, sempre com a ideia de que se possa ajudar as pessoas, ajudar a empresa e não atrapalhar. Fazer essa equação individualizada é trabalhoso, mas a pandemia mostrou a importância de cuidar caso a caso.

Mesmo que impossível agradar a todos, o esforço para acertar já é reconhecido no ambiente de trabalho e deve ser uma constante nas políticas empresariais. É nítido que os colaboradores estão se sentindo mais valorizados e, como resposta, passaram a valorizar mais a empresa. Esse é um ganho singular e valioso nesses tempos.

*Davi Saadia é presidente da Golden Distribuidora