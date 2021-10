Os critérios para ser classificado como um Fundo de Investimentos Sustentável

A pauta de produtos de investimentos sustentáveis se tornou um dos principais assuntos do mercado financeiro nos últimos tempos, entretanto, ainda não há uma regulação que estabeleça critérios necessários para definir o que de fato pode ser considerado um investimento sustentável no Brasil. Em resposta à tal lacuna normativa, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) elaborou uma proposta normativa com o objetivo de estabelecer regras, critérios e procedimentos para os Fundos de Investimentos Sustentáveis.

A ideia é que os fundos de investimento que fazem parte do movimento ESG “environmental, social and governance”, ou seja, negócios que se comprometem com melhores práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa, formalizem suas estratégias de investimento sustentável e integração ESG em documentos públicos, apresentados com a devida transparência ao investidor. As regras elaboradas pela Anbima com os requisitos a serem atendidos pelos fundos de investimento brasileiros foram norteadas pelo Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), normativo estabelecido pela Comissão Europeia, que entrou em vigor no primeiro semestre de 2021.

A padronização proposta pela Anbima é de extrema importância para o mercado brasileiro, visto que por meio dela os investidores poderão compreender o que realmente torna um investimento sustentável. Outro aspecto importante apresentado na proposta da Anbima é de que para utilizar a nomenclatura de investimento, não basta o produto financeiro ser sustentável, sustentável, também será necessário que a gestora ou instituição responsável pelo produto tenha estruturas de governança e decisão para garantir a aplicação dos fatores ESG.

No primeiro momento, as regras criadas pela ANBIMA têm foco apenas em fundos de ações e de renda fixa e discorrem sobre dois níveis de sustentabilidade: Fundo de Investimento Sustentável e Fundos que Integram Questões ASG.

Em primeiro nível, o Fundo de Investimento Sustentável, é aquele que irá seguir as regras e procedimentos dispostos no normativo disponibilizado pela ANBIMA. Essa categoria tem a sustentabilidade como uns principais pilares dos seu negócio, além do retorno financeiro.

O fundo identificado como de Investimento Sustentável deve atender certos requisitos, tais como: incluir em sua denominação o sufixo “IS” (investimento sustentável), explicitar em seu regulamento um resumo do objetivo de Investimento Sustentável do Fundo e estar apto a demonstrar o alinhamento da carteira ao objetivo de Investimento Sustentável do Fundo IS e que os investimentos não causam dano que comprometa esse objetivo.

Além disso, a normativa também estabelece requisitos aplicáveis ao gestor de Fundos de Investimentos Sustentáveis, dentre eles: (i) atestar seu compromisso por meio de documento escrito que descreva as diretrizes e controles que serão adotados para a integração e questões ESG/Investimento Sustentável; (ii) possuir governança elevada, por meio da qual o gestor deverá dispor de uma estrutura funcional, organizacional e de tomada de decisões adequada para que sejam cumpridas com suas responsabilidades relacionadas à gestão dos fundos de investimento sustentável; e (iii) contar com profissionais qualificados para promover os objetivos de gestão de investimento sustentável na instituição.

Vale destacar que, é vedado às instituições participantes que não optarem por identificar seus Fundos como de Investimento Sustentável incluir na razão social dos Fundos o sufixo IS, o termo Investimento Sustentável, ou quaisquer outros termos que possam levar o investidor a erro.

Em segundo nível, temos os Fundos que Integram Questões ASG (Ambientais, Sociais e de Governança), que consideram estratégias sustentáveis em seus negócios, porém não têm como objetivo o investimento Sustentável, não de forma intencional, mas consideram questões ASG em suas políticas de investimento no atingimento de seus objetivos diversos, por exemplo para a melhor identificação e gestão de riscos, podem explicitar essa condição em seus Materiais Publicitários na forma disposta na normativa da Anbima.

Fica evidente que, em ambos os casos, a gestora que é instituição financeira responsável terá que demonstrar sua estrutura funcional, organizacional e política para que sejam cumpridas as responsabilidades relacionadas à gestão dos fundos de investimentos sustentáveis.

Essa tendência dos ativos com estratégias dedicadas ao investimento sustentável vem crescendo em um ritmo acelerado e não mostra sinal de desaceleração. Portanto, as regras da Anbima são importantes para classificar e valorizar os fundos de investimento que possuem melhores práticas sustentáveis, além disso trazer uma maior transparência ao investidor, uma vez que estabelece uma série de critérios a serem observados aos fundos de investimento e ao gestor do fundo para o enquadramento como fundo de investimento sustentável.

Como próximos passos, a proposta da Anbima está sob consulta públicaaté o dia 29 de outubro de 2021 e é possível acessá-la entrando no site da Anbima, uma vez concluída a audiência pública, tais regras terão um prazo para adaptação do mercado.

Por fim, os fundos atualmente classificados como IS terão 12 meses para se adequar aos critérios estabelecidos pela Anbima e novos fundos que observem os requisitos da Anbima poderão se registrar como fundo IS a partir de janeiro de 2022.

*Beatriz Cloud e Valentina Lima são do BVA Advogados