Os crimes de injúria real, explosão e terrorismo

I – CRIME DE INJÚRIA REAL

Tem sido preocupante o constante noticiário envolvendo fatos que envolvem o arremesso de fezes em pessoas ou em bens de sua propriedade.

Estamos, a princípio, diante de um crime de injúria real.

O Código do Império contemplava esse crime no artigo 206 onde se dizia:

“Art. 206. Causar á alguem qualquer dôr physica com o unico fim de o injuriar.

Penas – de prisão por dous mezes a dous annos, e de multa correspondente a duas terças partes do tempo. Se para esse fim se usar de instrumento aviltante, ou se fizer offensa em lugar publico.

Penas – de prisão por quatro mezes a quatro annos, e de multa correspondente a duas terças portes do tempo..”

A fonte do dispositivo encontra-se nas lições de Melo Freire, no projeto do CP, elaborado em 1789, por ordem de D.Maria II, e que foi aproveitado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, em seu projeto(artigo 71).

O Código Penal de 1890 incluiu o delito entre as ofensas físicas, no artigo 305.

O Código Penal de 1940 classifica o crime de injúria real como crime contra a honra.

Ensinou Heleno Cláudio Fragoso(Lições de Direito Penal, Parte Especial, artigos 121 a 212, 7ª edição, pág. 193) que “com evidente superioridade sobre nosso direito anterior, o código atual classifica a injúria real entre os crimes contra a honra, dando, assim, prevalência ao bem jurídico que o agente visa ofender. Há injúria real sempre que a ofensa pessoal, desde que sejam aviltantes por sua própria natureza ou pelo meio empregado. São exemplos de injúria real, a bofetada, a chicotada, o puxão de orelha ou de cabelos, o sacudir alguém pelas roupas, o cuspir-lhe ou lançar-lhe imundícies, etc.”

Disse ainda Heleno Fragoso(obra citada):

“Vias de fato são a contravenção prevista no art. 21, LCP e constituem a briga ou agressão à pessoa, praticada sem ofensa à integridade corporal. A contravenção será sempre consumida por injúria real, o que não se dá, porém, com a lesão corporal, consumada ou tentada. Neste último caso, aplicam-se as penas cumulativamente, pois a pena cominada a injúria real é imposta, “além da pena correspondente à violência”. Dois são, efetivamente, os bens jurídicos lesados, com desígnios autônomos.”

A ação, pois, deve ser praticada com o propósito de injuriar.

Ocorre injúria real quando a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, sejam consideradas aviltantes. A constatação de que as atitudes foram “aviltantes” pode decorrer da natureza (tapa no rosto) ou do meio empregado (arremesso de excrementos ou de projéteis).

Dispõe o artigo 140, § 2º, do Código Penal sobre esse crime contra a honra.

Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

§ 2º – Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Trata-se de crime de menor potencial ofensivo para o qual poderá propor o autor da ação o sursis processual(artigo 89 da Lei nº 9.099/95).

Como disse Magalhães Noronha(Direito Penal, volume II, 12ª edição, pág. 141) a lei menciona expressamente o elemento material: violência ou vias de fato aviltantes. Estas últimas são definidas no artigo 21 da Lei de Contravenções. É a ofensa física que não produz lesão ou incômodo de saúde e não deixa vestígios. Mas a lei, como ainda expressou Magalhães Noronha, fala em violência, que se pode concretizar numa lesão corporal, havendo, assim, o concurso de delitos(artigo 51, § 1º, primeira parte) com aplicação cumulativa de penas. Quanto as vias de fato(contravenção), são absorvidas pelo delito em tela.

Mas é necessário que a prática seja aviltante, em si mesma ou pelo meio usado. São consideradas como injúria real: a chicotada, a bofetada, a esputação, o arremesso de excrementos etc. Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini(Manual de Direito Penal, Parte Especial, volume II, 25ª edição, pág. 143) ainda fala em marcação a faca ou a ferro em brasa etc. Disseram ainda que elas podem ser aviltantes em si mesmas: “a bofetada, o corte ou puxão de barba, a apalpação de certas partes, mas sem o fim libidinoso, o rasgar as roupas de uma mulher, cavalgar o ofendido, pintar a cara com pixe, virar-lhe o paletó pelo avesso etc,”, como ainda afirmou o Ministro Nelson Hungria(Comentários ao Código Penal, volume VI, 4ª edição, 1.980, pág. 109). Do mesmo modo, atirar excremento ou outra imundície etc.

Para Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Júnior e Fábio M. de Almeida Delmanto(Código Penal Comentado, 6ª edição, pág. 303) a injúria real é a praticada por violência ou vias de fato, aviltantes. Disseram eles que o delito em tela absorve a contravenção de vias de fato, mas há concurso com as eventuais lesões corporais(leves ou graves).

O crime é comum, formal, doloso, instantâneo, comissivo, unissubjetivo(que pode ser praticado que pode ser praticado por um só agente). O dolo virá sob a forma direta ou eventual como elemento subjetivo do tipo. É o dolo especifico.

A jurisprudência já reconheceu como injúria real o corte de cabelo com intenção aviltante, expondo a vítima à humilhação, o atirar objeto no rosto de outro(JTACrSP 30/181).

O ministro Nelson Hungria(Comentários ao Código Penal, volumes V, 1942, pág. 99) fez considerações sobre a provocação e a retorsão para o presente delito. Pode ela ser usada em legítima defesa(pois contém o elemento físico da violência ou vias de fato) contra outra injúria real atual ou iminente.

Como ainda lecionou Magalhães Noronha(obra citada, pág. 142), na retorsão, cumpre distinguir: se houve apenas vias de fato mútuas, é aplicável o inciso II do § 1º do art. 140; se ocorreram lesões corporais leves, aplica-se o artigo 129, § 5º, II, no tocante à penas pelas ofensas físicas, e o § 1º, II, do art. 140, quanto à pena da injúria real. Sendo graves as lesões, não haverá favor qualquer quanto a elas.

Por sua vez, na provocação, se o provocado praticar somente vias de fato, poderá obter perdão judicial(artigo 140, § 1º, I); se produziu lesão leve, responderá por esta, com o benefício cabível do artigo 129, § 5º, I, podendo ficar isento da pena da injúria real; sendo grave a lesão, só se beneficiária quanto à pena de injúria real, como disse o ministro Nelson Hungria.

Ensinou Guilherme de Souza Nucci(Código Penal Comentado, 8ª edição, pág. 656) que “a violência implica na ofensa à integridade corporal de outrem, enquanto a via de fato representa uma forma de violência que não chega a lesionar a integridade física ou à saúde de uma pessoa”. Para Guilherme de Souza Nucci(obra citada) se tiver havido violência, há concurso da injúria com o delito de lesões corporais. Circunscrevendo-se, unicamente, às vias de fato, fica a contravenção absorvida pela injúria real.

Mas não é qualquer lesão corporal ou agressão física que se configura em injúria real, ainda que possa haver a intenção especial do agente em humilhar o adversário. Para Guilherme de Souza Nucci, é indispensável que tal agressão seja considerada aviltante – humilhante, desprezível – através do meio utilizado ou pela sua própria natureza.

Para efeito do artigo 141 do Código Penal, nas hipóteses ali apresentadas, há causas de aumento de pena de 1/3 e se o crime for cometido por paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro.

A teor do artigo 145 do CP a ação penal é privada(queixa) salvo no caso do artigo 140, § 2º do CP(injúria real), se da violência resulta lesão corporal. Acrescento aqui que, pela Lei 9.099/95 os delitos de lesão corporal leve e de lesão corporal culposa são de ação penal pública condicionada.

Mas, lembre-se que, no caso do crime de injúria real(artigo 140, § 2º do CP), o delito é complexo(composto de injúria somado a lesão corporal ou vias de fato) e não pode ser afetado pela Lei nº 9.099/95, Juizados Especiais Criminais, embora, segundo Guilherme de Souza Nucci(obra citada, pág. 666), “merecesse uma reforma legislativa a transformá-lo em delito de ação penal pública condicionada ou em ação privada.”

Ainda o artigo 145 do CP, parágrafo único, prescreve que procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do n. I do artigo 141(crime contra a honra do presidente da República), e mediante representação do ofendido, no caso do n. II, do mesmo artigo, crime contra a honra de funcionário público, em razão de suas funções.

Heleno Cláudio Fragoso(obra citada, pág. 203) ensinou, antes da vigência da Lei nº 7.209/84 e da Lei nº 9.099/95 que a ação penal nos crimes contra a honra, é, em regra, privada, tendo em vista a natureza do bem jurídico tutelado e sua indisponibilidade. Será, porém, pública, a ação penal, em três hipóteses:

1. Se, no caso de injúria real, houver lesão corporal;

2. Se o ofendido for o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;

3. Se for funcionário público, em razão de suas funções.

Para o primeiro caso, como ensinou ainda Heleno Fragoso, a ofensa envolve dano à incolumidade pessoal, que constitui bem jurídico indisponível. A ação penal, nesse caso, porém, terá por objeto apenas o crime de lesões corporais, dependendo a punição por injúria, de queixa do ofendido.

Dentre alguns casos concretos, destaco o fato envolvendo o juiz Renato Borelli, que teve o carro atingido por fezes de animais, ovos e terra, enquanto dirigia para casa, em Brasília. O ataque ao magistrado aconteceu na tarde da quinta-feira (7/7), como disse o Estado de Minas, em 8 de julho do corrente ano.

Ainda o Estado de Minas, em 15 de junho de 2022, revelou que “a Polícia Militar de Minas Gerais deteve, nesta quarta-feira (15/6), o suspeito de ser o responsável pelo drone que atirou fezes e urina no público que aguarda Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.”

Em 21 de novembro de 2019, ainda o Estado de Minas divulgou que “um professor de 56 anos foi detido em Montes Claros, Norte de Minas, pela suspeita de uma prática estranha: perturbar uma vizinha, arremessando fezes em seu quintal. Após o registro de boletim de ocorrência (BO), o professor foi encontrado numa escola pública da cidade e levado pela Polícia Militar (PM) para a delegacia para prestar depoimentos, sendo liberado em seguida.”

Nesses três casos ficou evidenciado o crime de injúria real nos moldes teóricos acima apontados.

II – SERIA CRIME DE EXPLOSÃO?

Tem-se o tipo penal exposto no artigo 251 do CP:

Art. 251 – Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos:

Pena – reclusão, de três a seis anos, e multa.

§ 1º – Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 2º – As penas aumentam-se de um terço, se ocorre qualquer das hipóteses previstas no § 1º, I, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no nº II do mesmo parágrafo.

Modalidade culposa

§ 3º – No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; nos demais casos, é de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Recentemente, como nos informou o site de notícias do jornal O Povo, em 9 de julho de 2022, tem-se o que segue:

“A Justiça do Rio de Janeiro decidiu pela prisão preventiva do homem suspeito de lançar uma bomba de fabricação caseira contra o público de um ato do qual participaria o pré-candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Cinelândia, região central da capital fluminense, na noite de quinta-feira, 7. Andre Stefano Dimitriu Alves de Brito foi preso em flagrante pouco depois da explosão do artefato. O incidente ocorreu no início daquela noite, quando o local do ato já estava lotado.

Na audiência de custódia, conduzida na Casa de Custódia de Benfica neste sábado, 9, a juíza Ariadne Villela Lopes acatou o pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

“Atos dessa natureza mostram-se graves, principalmente por expor a risco concreto a integridade física de diversas pessoas, uma vez que é fato notório que no ato público em que supostamente foi praticada a conduta imputada ao custodiado havia milhares de pessoas, em aglomeração, o que dificulta a dispersão das pessoas que lá se encontravam”, proferiu a juíza, na decisão.”

…..

“Por outro lado, o Brasil encontra-se em período pré-eleitoral de eleições gerais, momento em que os ânimos podem se acirrar, mostrando-se necessário o desestímulo de práticas de natureza violenta, não apenas para proteção das pessoas – objetivo primordial da intervenção do Estado-juiz -, mas também para garantia de manifestações livres de pensamento, que podem restar intimidadas por práticas violentas”, completou.

A decisão levou em consideração os depoimentos de ao menos três testemunhas e mais dois policiais militares responsáveis pela prisão de Brito. Segundo a juíza, “as circunstâncias em que supostamente foi praticada a conduta imputada ao custodiado mostram-se graves o suficiente para a referida conversão”.

Segundo os autos do processo, uma testemunha relatou ter visto o momento em que Brito carregava “uma espécie de bomba de fabricação caseira, produzida com uma garrafa plástica e um pavio, que se encontrava aceso, durante ato que acontecia na Cinelândia”. Uma segunda testemunha também teria presenciado o fato. Ambas relataram terem visto Brito arremessar o explosivo, com o pavio aceso, entre as pessoas que estavam no ato público.

Uma terceira testemunha, bombeira civil, contou que estava em cima do palco instalado no local quando ouviu o barulho de explosão muito alto, “momento em que bombeiros que se encontravam na rua teriam pedido a ela para descer do palco e arrecadar a garrafa plástica”. A garrafa, que estava estourada e com odor muito forte, foi apreendida.”

Segundo o site do jornal O Globo, em 8 de julho de 2022, “preso em flagrante por arremessar uma garrafa com artefato explosivo e fezes durante o comício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cinelândia, no Centro do Rio, na noite desta quinta-feira, André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, utilizou adesivos do PT para se infiltrar na multidão. Levado para a 5ª DP (Mem de Sá) por policiais militares do 5º BPM (Praça da Harmonia), o homem vestia uma camisa preta de mangas compridas, onde estavam colados os decalques de campanha com as inscrições: “Lula, Freixo, André & Eu”.

Segundo o site do jornal O Globo, em 8 de julho de 2022, “André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, foi preso em flagrante e autuado pelo crime de explosão, segundo o delegado Gustavo de Castro, titular da 5ª DP (Mem de Sá).”

Esse último caso foi tipificado como de explosão.

Para o caso considera-se a exposição ao perigo.

No crime de explosão a ação física, como ainda revelou Magalhães Noronha(Direito Penal, volume III, 10ª edição, pág. 367), consiste em o delinquente expor a perigo a incolumidade pública, mediante explosão, arremesso ou colocações de engenho de dinamite ou de substâncias de efeitos análogos. Ainda para Guilherme de Souza Nucci(obra citada, pág. 943) explosão é o abalo de forte ruído causado pelo surgimento repentino de uma energia física ou a expansão do gás.

Disse ainda Magalhães Noronha:

“É preciso o agente provocar explosão. Nos léxicos, esta é a ação ou efeito de explodir, que é sinônimo de rebentar, entourar, estalar etc, implicando a ideia de estrondo, violência e deslocamento de ar. Acerca da explosão escreveu Romanese; “Nas explosões, a ação contundente é dada direta ou indiretamente pela brusca expansão de fluidos, sejam previamente formados e encerrados sob pressão, sejam desenvolvimentos no mesmo momento em que a explosão se verifica, em seguida às reações químicas”(Manuale di Medicina Legale, 1937, volume I, pág. 449).

Sob o Código Penal de 1890(Decreto 847, de 11 de outubro de 1890), § 2º, artigo 137, tinha-se um crime que determinava punição ao dano, não sendo, como é, nos dias de hoje, um crime de perigo.

Arremesso, mencionado no caput do artigo 251 do CP, é o lançamento feito com violência à distância.

Consuma-se o crime de explosão, no momento em que se revela a situação de perigo para pessoas ou coisas indeterminadas.

Trata-se de crime comum, formal(se houver dano haverá exaurimento da conduta penal), podendo ser cometido por qualquer outro meio pelo agente, comissivo, instantâneo, de perigo comum concreto(aquele que coloca um número indeterminado de pessoas em perigo, mas precisa ser provado), unissubjetivo(que pode ser cometido por um único sujeito) ou ainda plurissubsistente(delito cuja ação é composta por vários atos, permitindo o seu fracionamento).

A pena será de reclusão de três a seis anos e multa.

Há aumento de pena na forma prevista no artigo 251, parágrafo segundo, do CP.

O crime de explosão pode ainda ser privilegiado, qualificado ou culposo. No parágrafo primeiro, do artigo 251 do CP, tem-se que o crime é privilegiado tendo em conta que o explosivo utilizado não é dinamite ou outro do mesmo efeito, diminuindo-se a pena (reclusão de um a quatro anos e multa), competindo a perícia a classificação da substância empregada. Como para o incêndio a lei qualifica o crime se envolve as circunstâncias ali descritas (§ segundo, quando a pena é aumentada de um terço). Poderá o crime de explosão ser culposo, cominando-se pena de detenção de seis meses a dois anos, se houver emprego de dinamite ou substância de efeitos análogos, e, nos demais casos, detenção de três meses a dois anos.

O elemento subjetivo do crime é o dolo genérico(na exposição de Magalhães Noronha) e de perigo. Mas esse delito pode ainda vir na forma culposa. No dolo previsto tem-se que há vontade de gerar um risco não tolerado por terceiros. Para Nucci o dolo é especifico.

Para o caso concreto trazido à colação, se o explosivo que foi empregado não foi dinamite ou outro do mesmo efeito, em face da menor potência, diminui-se a apenação. Mas isso compete à perícia.

Competirá ao Ministério Público local e à Justiça Comum Estadual do Rio de Janeiro o correto enquadramento do crime diante do fato investigado.

III – O CRIME DE TERRORISMO

É mister analisar bem esse último fato.

Trago à colação a lei antiterrorismo, Lei n. 13.260/2016, que regulamentou o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, disciplinando detalhadamente os crimes de terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e formulando o conceito de organização terrorista.

O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos no art. 2º da Lei n. 13.260/2016, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Dito isso, o legislador deixou expresso os bens jurídicos tutelados pela norma: vida, integridade física, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.

Trata-se assim como os demais crimes aqui trazidos à colação de crime comum.

Trata-se de crime formal, de perigo, instantâneo, que exige o dolo, e comissivo.

A tentativa é possível em algumas hipóteses, desde que o agente inicie a execução do ato terrorista, mas não consiga concluir a conduta típica. Em tal hipótese, deve ser aplicada a regra do art. 14, parágrafo único, do CP, que prevê redução da pena de um terço até dois terços. Por sua vez, que, no art. 5º da Lei Antiterror, o legislador estabeleceu que quem realiza atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito incorre na pena do delito consumado, diminuída de um quarto até a metade. Tal redução de pena é menor do que aquela prevista no Código Penal para o crime tentado, embora, nesta última hipótese (tentativa), o agente já tenha percorrido parte maior do iter criminis. Dessa forma, como esse dispositivo (art. 5º) permite a punição de atos preparatórios, a redução deve ser aquela prevista no Código Penal (diminuição de um a dois terços) — em atenção ao princípio da proporcionalidade como expôs Jonathan Ferreira(Terrorismo, in Jus Brasil).

De acordo com o disposto no art. 7º:

Salvo quando for elementar da prática de qualquer crime previsto nesta Lei, se de algum deles resultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena de um terço, se resultar morte, aumenta-se a pena da metade(Jonatan Ferreira, obra citada).

Em ambos os casos, trata-se de resultados preterdolosos, em que a lesão ou a morte são produzidas por culpa.

A legitimidade ativa para ajuizamento da ação penal pública incondionada é do Ministério Público Federal.

Quanto a competência para instruir e julgar o delito tem-se o artigo 11 da Lei 13.266/2016:

De acordo com o disposto no art. 11 da Lei, a competência será da Justiça Federal:

“Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta Lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal, em sede de inquérito policial, e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento, nos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal”.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado