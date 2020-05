Os coletes salva-vidas mais importantes para concessionárias navegarem as águas turbulentas da covid-19

As concessionárias de infraestrutura de transporte estão enfrentando uma tempestade. A brusca queda de demanda por causa dos efeitos da covid-19 está agregando perdas imprevisíveis e sem precedentes. As incertezas que incluem também a insegurança jurídica e a inércia da Administração Pública deixam as concessionárias à mercê das ondas.

Infelizmente são poucos os coletes salva-vidas (medidas emergenciais e protetivas) disponíveis às concessionárias. As ações normativas até agora publicadas pelos governos, agências reguladoras e ministérios, não tratam dos temas centrais.

Dentre as poucas ações normativas podemos mencionar a suspensão dos prazos em processos administrativos sancionadores e prazos prescricionais (Lei n°. 13.979/2020) e a postergação do pagamento das contribuições fixas e variáveis devidas pelas concessionárias de aeroporto (Medida Provisória n°. 925/2020).

Além disso, pela primeira vez, desde o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da covid-19, o governo federal reconheceu os efeitos negativos da pandemia para o setor de infraestrutura, configurando a mesma como hipótese de força maior e caso fortuito. Em decorrência disso, assegura-se o reequilíbrio daquelas concessões de infraestrutura que conseguirem comprovar os efeitos reais na sua receita ou despesa.

A administração pública relata em inúmeras entrevistas que tem concedido às concessionárias diversos pedidos de flexibilizações contratuais simples, como extensão de prazos e suspensão do cumprimento de certas obrigações.

Desde 23 de abril deste ano, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei n°. 2.139, de autoria do senador Antonio Anastasia (PSD/MG), que estabelece um regime jurídico emergencial e transitório para a regulação dos contratos celebrados pela Administração Pública em razão da covid-19. O PL é inovador e arrojado na medida em que reconhece que alguns limites deverão ser ultrapassados pela Administração Pública e que é possível que as medidas de reequilíbrio disponíveis nos contratos de concessão e nas normas vigentes não sejam suficientes.

Dentre as inúmeras medidas protetivas propostas pelo PL, destacamos o aditamento dos contratos para prever a adoção de meios alternativos de solução de conflitos; a postergação, total ou parcial, do pagamento de encargos existentes (outorga fixa e variável, receitas alternativas e acessórias); a revisão dos cronogramas; a suspensão da exequibilidade de sanções; a suspensão da exigibilidade de obrigações, dentre outras. Quando adotadas, tais medidas devem ser comunicadas aos órgãos de controle.

O setor anseia pela tomada de ações e medidas administrativas urgentes, pela aplicação imediata e eficaz voltada a oferecer segurança jurídica, transparência, previsibilidade, orientação e agilidade nos procedimentos de reequilíbrio e reprogramação dos prazos contratuais, além da mitigação dos riscos e prejuízos atuais. Medidas de impacto imediato são necessárias para reduzir custos e serviços, incentivar linhas de crédito para se angariar mais recursos ou mesmo para financiar o déficit contratual e flexibilizar obrigações contratuais.

Além disso, a Administração Pública precisará ser criativa e inovadora dentro dos limites legais, obviamente, na edição de atos administrativos e normas. O governo deve avaliar com cuidado todas as medidas disponíveis para o reequilíbrio econômico e financeiro, já que os mecanismos estabelecidos em normas vigentes e em contratos de concessão podem ser insuficientes para tanto.

A Administração também deverá estabelecer um diálogo aberto e direto com as concessionárias e com órgãos de controle, como os tribunais de contas. Isso trará maior transparência, conhecimento e segurança jurídica para todos os envolvidos. Deve-se, também, esperar bom senso e razoabilidade da mesma nas fiscalizações para averiguar o cumprimento de obrigações contratuais, evitando atitudes arbitrárias por parte de agentes públicos.

As ações preventivas e de contingência que podem ser tomadas pelas concessionárias devem ser avaliadas de forma individual. O ponto de partida é a análise do conteúdo e matriz de risco de cada contrato de concessão para identificar pontos importantes como a existência de cláusula tratando de caso fortuito ou de força maior (alea extraordinária) e o impacto das sanções e das inexecuções contratuais quando da inexistência de cláusulas contratuais. Desde já, as concessionárias devem reunir provas, documentos e comprovantes que demonstrem os efeitos da pandemia em suas operações.

Há algumas possíveis ações e estratégias interessantes, das quais se destacam a gestão de controle e fiscalização das contingências; iniciar negociação com os bancos para postergação de pagamentos de juros e do principal de sua dívida; o diálogo aberto e constante com o poder concedente, buscando orientações e relatando dificuldades; apresentar explicações em caso de descumprimentos contratuais; solicitar previamente a suspensão de determinadas obrigações contratuais; e solicitar a postergação de prazos contratuais.

Em suma, os coletes salva-vidas das concessionárias residem na adoção de medidas imediatas e eficazes por ambas as partes. A Administração Pública e as concessionárias devem agir com bom senso, razoabilidade e dentro dos limites legais para juntos acharem a melhor solução e medidas de compensação.

*Eduardo Carvalhaes e Monique Guzzo, sócio na área de Direito Público e Regulação e associada do Lefosse Advogados