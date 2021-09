Os bons ventos da LGPD e a decisão do TSE sobre assinaturas eletrônicas para a criação de partidos políticos

A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei nº 13.709/2018, tem obtido diversos avanços quanto à sua aplicabilidade, relevância e interdisciplinaridade com outros ramos do direito. Primeiro destaca-se a atuação e esforço da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que estabeleceu para o biênio 2021-2022 dez projetos prioritários para regulamentar os temas mais desafiadores trazidos pela Lei. Tais diretrizes trarão maiores esclarecimentos, facilitando a integral adequação de instituições e a manutenção de seus programas de privacidade e proteção de dados, sob os ditames da LGPD.

Outro acontecimento de grande relevância, que bem demonstra a importância do tema, ocorreu há poucos dias, quando a Câmara dos Deputados aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição na qual inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. O texto ainda espera aprovação do Senado Federal.

A evolução da aplicabilidade da LGPD para outros ramos do direito vai se descortinando, a exemplo do Direito Eleitoral. Recentemente, a Resolução nº 23.571/18, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a criação, organização, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, foi alterada para regulamentar a coleta de assinaturas eletrônicas para apoio à criação de agremiações políticas.

Tal modificação é uma vitória para a sociedade e para o exercício da democracia. Até o seu advento, para se formar um partido político era necessária, em suma, a assinatura do eleitor ou, caso se fosse analfabeto, sua impressão digital, aposta em listas ou fichas individuais disponibilizadas pelo TSE. As listas ou fichas, em seguida, eram encaminhadas aos respectivos Cartórios Eleitorais a fim de viabilizar a validação das assinaturas dos eleitores que, registre-se, não podem ser filiados a partidos políticos. Ora, em uma sociedade em constante evolução tecnológica e sendo premente a extinção de toda e qualquer burocracia, qual seria o sentido de se manter o uso da assinatura física e não da digital, sendo esta mais segura e auditável? Por óbvio que essa mudança propicia maior transparência, segurança e lisura nos processos de participação política.

Diante disso, pode-se questionar: qual o alcance da LGPD em face na nova Resolução do TSE? Primeiramente, precisa ficar claro que as instituições privadas e públicas que tratam dados pessoais devem estar adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, tem-se que tanto o TSE, quanto os partidos políticos, devem observar as determinações da LGPD.

Desta forma, a alteração na legislação eleitoral deixa expressa a revogação do artigo 19, em face de incompatibilidade com a LGPD. O dispositivo afastado permitia que os partidos políticos em formação obtivessem, no respectivo Cartório Eleitoral, a lista de eleitores. Sucede que o documento contém dados pessoais como o nome, o número do título e a eventual filiação ao partido político dos eleitores. Destaque-se, ainda, que a LGPD trata a opinião política de uma pessoa como dado sensível, ou seja, uma informação sobre a pessoa natural apta a ensejar proteção diferenciada da Lei tendo em conta as perniciosas consequências em caso de divulgação e uso indevidos. O exemplo apontado bem demonstra, por meio da interdisciplinaridade, a busca, acertada, para se garantir os direitos fundamentais da liberdade, da privacidade e, possivelmente em breve, o da proteção de dados.

De tal modo, o Instrumento normativo supracitado, deixa expresso, no artigo 19-A, que é vedado o fornecimento, pela Justiça Eleitoral, de lista contendo informações pessoais de eleitores a partidos políticos em formação.

Assim, a nova Resolução engrandece o aparato normativo eleitoral ao incorporar evolução tecnológica, diminuir a burocracia, garantir maior segurança no exercício da democracia e, em especial, por se coadunar à principiologia estabelecida na Constituição e na Lei Geral de Proteção de dados para proteger o eleitor na qualidade de titular de dados, cujas informações pessoais não mais poderão ser compartilhadas indiscriminadamente.

*Karina Kufa, especialista em Direito Administrativo e Direito Eleitoral. Presidente da comissão de compliance eleitoral e partidário do CFOAB. Sócia da Kufa Advocacia

*Bruno Baltazar, mestre em Direito Constitucional. Especialista em Direito Digital e Empresarial. Integrante da Kufa Advocacia