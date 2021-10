Os algoritmos podem influenciar positivamente na tomada de decisão

Há uma palavra que vem aparecendo no vocabulário dos usuários da Internet, e até quem é leigo no assunto deve ter ouvido ao menos uma vez: algoritmo. Essa sequência de ações executáveis influencia – e muito – o comportamento das pessoas e, quando o assunto é consumo, a influência é maior ainda.

Hoje, basta fazer uma breve pesquisa sobre algum item na Internet ou até mesmo falar sobre algum produto ou serviço em voz alta perto do smartphone, e o usuário passa a ter em seu feed de notícias uma grande quantidade de anúncios das mais variadas empresas sobre aquele produto. Ou seja: o algoritmo tem se tornado um aliado primordial para tornar a experiência do consumidor cada vez mais alinhada com seus gostos e interesses.

A tecnologia ajuda o ser humano na tomada de decisões de vários níveis, como a escolha de uma carreira, um novo tênis para corrida, uma academia perto de casa ou até mesmo um novo local para morar através de buscas no Google, por exemplo. E a partir dos algoritmos e dados armazenados relacionados às pesquisas do usuário, o código analisa pontos fortes e fracos da pessoa e traz respostas que, de alguma forma, se conectem às suas pesquisas.

Conforme o usuário navega pelos sites, informações são armazenadas e usadas novamente a seu favor sempre que ele acessa os mesmos endereços. Portanto fica mais fácil o acesso a uma maior variedade de lojas que vendem determinado produto ou portais que disponibilizem o serviço procurado, contribuindo para melhorar a comparação de preços e diferenciais que os itens possam oferecer.

O algoritmo tem um impacto positivo na experiência do consumidor moderno ao considerar a atividade do usuários nas buscas feitas no Google ou sua atividade nas redes sociais, podendo assim oferecer à empresa um perfil mais detalhado do cliente, favorecendo melhores resultados e ofertas que possam ser oferecidos a ele, reduzindo a taxa de rejeição de resultados nas plataformas. À empresa, os códigos podem facilitar a comunicação com o cliente, fornecendo informações que ajudam a conhecer melhor o usuário e o que ele está buscando, quanto está disposto a pagar e muito mais informações relevantes.

No caso de uma decisão grande e complexa, como é o caso da compra de uma casa ou aluguel de um apartamento, sai na frente a empresa que consegue atrair e manter a atenção do consumidor com um processo de qualidade e modernidade no atendimento ao cliente. Não basta ser simpático ao atender o telefone, mas estar passos à frente do cliente, prevendo suas necessidades e próximas ações, e aí o algoritmo entra em cena como um enorme aliado no cenário atual, em que praticamente todas as decisões são tomadas online.

A evolução deste cenário foi acelerada pela pandemia, onde a sociedade foi estimulada a se voltar para o consumo online devido ao isolamento social. Com a inclusão deste fator no quadro mundial, a popularização do trabalho remoto vem causando uma descentralização da procura por imóveis. Como não há mais a necessidade, ou desejo, de morar perto do trabalho, outros fatores vêm sendo levados em consideração, como qualidade de vida, menos trânsito ao fugir do centro das grandes cidades e custo dos imóveis. Desta forma o algoritmo da plataforma cruza informações fornecidas pelo usuário ou pelo dispositivo para oferecer as melhores opções, aumentando a taxa de satisfação do cliente com a sua busca.

Com maior facilidade de acesso a informações, é incentivada também a comparação de preços entre produtos oferecidos até mesmo em diferentes plataformas, o que fomenta ainda mais o uso da Internet para buscar a melhor moradia. Com fotos, vídeos, a possibilidade de um tour virtual pela residência, a tecnologia tem facilitado e corroborado para o aquecimento do setor – a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e a Fundação Instituto de Pesquisas (Fipe) tem dados que mostram que as vendas de imóveis expandiram em 26,1% no ano passado.

A tecnologia, com seus algoritmos, inteligência artificial e uso de dados, está mais presente do que nunca, em quase todos os processos do nosso dia a dia e, como uma pessoa que se torna nosso melhor amigo, com quem passamos a trocar confidências, ela pode ser usada a nosso favor para impactar positivamente as buscas feitas na internet.

*Juliano Depiné, CEO do Imóveis-SC