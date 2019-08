Os 12 alvos da Lava Jato 64 Nova etapa da operação, 'Pentiti', deflagrada por ordem da juíza Gabriel Hardt, chega ao pré-sal, aponta rombo de R$ 6 bilhões e vai no encalço da ex-presidente da Petrobrás Graça Foster e do executivo André Esteves, do Banco BTG Pactual, entre outros citados na delação do ex-ministro Antônio Palocci (Governos Lula e Dilma)