Organizações estão experts em dar desculpas por seus fracassos?

Com uma frequência cada vez maior testemunhamos organizações icônicas sucumbirem perante os desafios impostos por esse novo ambiente em transformação.

Ao informar o fechamento de suas atividades, essas companhias emitem comunicados formais ao mercado onde, invariavelmente, encontramos justificativas que ancoram o fracasso do negócio a fenômenos externos como a conjuntura econômica, o avanço tecnológico, a chegada de novos concorrentes e referências do gênero.

Não me recordo de nenhum comunicado onde a justificativa estivesse fundamentada em uma visão mais consonante com a realidade:

“Encerramos as atividades da nossa organização pela incapacidade de nós, líderes da organização, nos adaptarmos ao ambiente atual dos negócios adotando um modelo de gestão mais adequado a nova realidade”

A insofismável tendência do ser humano de delegar a outro as próprias ineficiências se faz presente e geram um desserviço a comunidade em geral já que, se a responsabilidade pelo fracasso é de uma instância externa a meu esforço, o que posso fazer para reverter esse quadro? Eu e minha organização somos vítimas das circunstâncias navegando como uma nau à deriva?

É evidente que existem fatores externos que são incontroláveis e que, da mesma forma, a aleatoriedade de eventos é uma das razões dos desafios impostos por qualquer organização.

No entanto, uma observação mais atenta ao ambiente empresarial e em movimentos como esse, gera a constatação de que muitos líderes estão utilizando o avanço tecnológico e as transformações do ambiente como muletas para suas próprias ineficiências delegando o fracasso a um terceiro.

É uma posição cômoda, porém desassociada da realidade nua e crua: a maioria dos fracassos empresariais tem ocorrido devido a falta de entendimento dos seus líderes das características do novo ambiente empresarial.

O mundo tem mudado de forma dramática nos últimos anos em movimento que atinge a tudo e a todos. Negligenciar esse processo de transformação e insistir no mesmo modelo de gestão adotado a décadas é um comportamento, no mínimo leviano e pouco inteligente.

É delegada a Albert Einstein uma sentença muito emblemática a respeito desse risco: “Continuar a fazer as coisas como sempre foram feitas e esperar resultados significativamente diferentes, é uma boa definição de insanidade”.

Essa visão é de uma atualidade assustadora já que tangibiliza os riscos associados a um comportamento de resistência a mudanças. É necessária uma postura proativa rumo ao entendimento desse novo universo, suas características e perfil.

É evidente que não se trata de uma migração simples e tranquila. Afinal, o indivíduo deve confrontar suas verdades absolutas, crenças que estão enraizadas a décadas e que foram responsáveis pelo seu sucesso. Mais do que a resistência ao novo, é deflagrado um processo de auto sabotagem orientado a manutenção do status quo ou da popular zona de conforto.

Por mais que se trate de um processo corporativo com profundos impactos no ambiente empresarial, a transformação de fato só irá ocorrer se houver uma mudança no modelo mental dos indivíduos que atuam nesse contexto.

O binômio humildade e coragem são os principais vetores desse processo de construção de uma nova filosofia pessoal.

Humildade para confrontar suas verdades absolutas, para entender que aquela sentença atribuída a Sócrates, “só sei que nada sei”, é a mais pura realidade, sobretudo, em um ambiente novo.

Coragem para se aventurar por um caminho inédito até então não desbravado cujo resultado é não sabido e, altamente, imponderável.

Um ambiente instável, imprevisível e incerto demanda uma postura alinhada com essa dinâmica. É inexorável que a insegurança e o medo sejam despertados e representem um obstáculo a transformação. Ignorar a imperativa necessidade da mudança, no entanto, representa um risco muito maior do que a manutenção da (pretensa) estabilidade.

Pela primeira vez na história da humanidade desde que o homem deixou de ser nômade, ficar parado é mais arriscado do que se movimentar.

Novos tempos requerem novos comportamentos e uma nova filosofia. Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais o mundo se comportará da mesma forma que no passado.

*Sandro Magaldi é especialista em gestão de negócios, com trinta anos de experiência em liderança e vendas. É cofundador do meuSucesso.com, foi vice-presidente do Grupo TV1 e autor dos livros Vendas 3.0, Gestão do Amanhã (em apenas 6 meses está em sua 5.ª edição) e o recém lançado O Novo Código da Cultura.