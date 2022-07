‘Ordem de chamada’ provoca troca de socos entre vereadores na câmara de Boca do Acre; assista

Um vídeo publicado nas redes sociais viralizou após mostrar o exato momento em que vereadores entram em briga generalizada na Câmara Municipal de Boca do Acre, localizada a 7,8 km de Manaus. Entre os parlamentares envolvidos da briga estava o vice-presidente da Câmara Wilkerson Roderick Pires e o vereador Jansen Bento de Almeida.

Segundo explica o vice-presidente Wilkerson Roderick, em um vídeo publicado em sua rede social, a motivação da briga teria sido porque o vereador Jansen teria cobrado ao parlamentar que o mesmo se pronunciasse durante a ordem de chamada, que havia chegado em sua vez. De acordo com o relato de Roderick, o em resposta teria dito que participaria ao final das declarações de todos os parlamentares, já que teria sido um acordo entre os vereadores, de que quem presidisse as sessões na Câmara, deveria falar após todos participarem.

“Foi quando ele começou a falar palavras de baixo calão em relação a minha pessoa e realmente eu levantei da minha mesa e fui até ele pedir para ele me respeitar. Foi quando o filho dele, vulgo Juninho, entrou na plenária e desferiu socos a minha pessoa.”

Roderick ainda desmentiu os boatos de que a briga teria sido motivada devido discussões em torno de atraso no pagamento dos trabalhadores de limpeza da cidade de Boca do Acre

“E eu claro, claramente na minha defesa, minha reação foi me defender e foi aí que tudo começou. Eu quero deixar claro que a confusão não começou devido à questão de defesa ou não defesa dos trabalhadores da limpeza do nosso município. A questão da briga começou em relação à questão do pronunciamento da ordem de chamada.

