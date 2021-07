Orçamento, cultura e gestão ágil fortalecem o uso de novas tecnologias no setor da construção civil

O mercado está mais receptivo a novas tecnologias em todas as áreas, e com isso percebemos que diversas empresas têm adotado ferramentas tecnológicas para acelerar ou viabilizar sua operação. Na construção civil esse movimento acontece de forma mais lenta, mesmo assim já é comum clientes vivenciarem uma jornada cada vez mais digital, com o apoio de: assinatura digital de documentos, aplicativos para comunicação construtora x cliente durante todo o processo de venda, stand virtual e até assistência técnica e gestão financeira do contrato.

Mais do que gerar uma experiência atraente para o público-alvo, as soluções digitais apoiam empresas do setor de construção civil na redução de seus orçamentos, tudo por meio de ações mais eficientes e infinitamente mais práticas.

Gestão de custos x cenário econômico

Particularmente no Brasil a mão de obra é um item muito caro na composição de custos qualquer negócio. Assim, conseguimos trazer muita competitividade financeira às empresas com soluções tecnológicas que custam alguns centavos de Real por unidade, por exemplo, e permitem que as empresas possam se adequar financeiramente a seus momentos de lançamentos, obra, pós-obra, uma vez que os custos acompanham estas fases e os volumes operados em cada uma delas.

Considerando este cenário, conseguimos perceber um aumento de valor geral de vendas de R$ 6.5 bilhões em 2020 para R$ 8.3 bilhões em 2021​ em nossa carteira de clientes. Esse aumento de mais de 27% tem diversos fatores como causa: demanda reprimida, facilidade de acesso ao crédito e a transformação digital do processo de venda de imóveis, que conseguiu através de ferramentas e tecnologia, trazer uma experiência mais fluída para os clientes e sem atrito.

Cultura

Entre os principais fatores que influenciaram esses novos passos da indústria da construção civil estão também evoluções relacionadas a cultura desse mercado. Há alguns anos essas companhias deixaram de ser constituídas por empresas familiares e pequenas para viverem dentro de uma estrutura mista, ou seja, com seus fundadores e familiares ainda na gestão, mas compartilhando as ações com diretores de mercado.

E essa mistura tem se provado muito interessante. Por um lado, não se perde a paixão pelo segmento e pela transformação positiva e embelezamento urbano, geralmente tutelada pelos fundadores, e por outro lado os demais contribuem com uma visão de negócio e financeira mais atualizada e profissional.

Novas metodologias

Outro ponto importante que tem influenciado bastante esse mercado é a aplicação da metodologia Lean Construction, com foco na eliminação de desperdícios e agilidade nos processos, algo que certamente estará em evidência nos próximos ciclos.

Além disso, a metodologia BIM, que já é uma velha conhecida, continua ganhando espaço, especialmente pelo fato de ser base para o processo de industrialização e redução de custos.

E para finalizar não posso deixar de citar a Industrialização da Construção / Construção Modular, que é um tema recorrente no mundo, mas que ganhou enorme atenção no Brasil dado o desafio de cobertura do déficit de moradias, bem como o equilíbrio em custos e sustentabilidade.

*Marcos Malagola, diretor da Unidade de Negócios ​Mega na Senior Sistemas e especialista no mercado de tecnologia para construção civil