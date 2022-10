Operador de esquema de ‘rachadinha’ atribuído a governador de Alagoas foi flagrado após saque de R$ 32 mil na Caixa

Entre os indícios levados à ministra Laurita Vaz para requerer as diligências cumpridas no bojo da operação que mirou o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), terça-feira, 11, a Polícia Federal narrou como a condução de um homem abordado em ‘atitude suspeita’ ao sair de uma agência da Caixa Econômica com R$ 32 mil em espécie resultou em uma ‘confissão’ sobre o suposto esquema de funcionários ‘fantasmas’ na Assembleia Legislativa do Estado.

Segundo a PF, o homem seria um operador do esquema que teria como líder o governador Paulo Dantas – afastado do cargo, a três semanas do segundo turno das eleições, por ordem da ministra Laurita Vaz. José Everton mora em Major Izidoro e foi conduzido por policiais militares à Superintendência da Polícia Federal de Alagoas no dia 3 de agosto, antes do início da campanha eleitoral.

Em representação ao STJ, os investigadores da ‘Operação Edema’ narraram que os policiais encontraram na posse de José Everton, durante abordagem em Arapiraca, R$ 32 mil em espécie, recém sacados, além de diversos cartões da Caixa em nome de terceiros. Segundo a PF, no decorrer da oitiva, o próprio abordado ‘confessou que os titulares dos cartões eram servidores fantasmas da Assembleia Legislativa de Alagoas’.

De acordo com os militares responsáveis pela abordagem, José Everton disse que os funcionários tinham conhecimento da suposta ‘rachadinha’ e receberiam, por mês, R$ 300 para ‘emprestarem seus nomes’. Ainda segundo os PMs, José Everton disse que, em cada conta bancária, eram depositados R$ 17 mil por mês, e que ele sacava R$ 2 mil por dia, usando cada um dos 16 cartões de débito que estavam em sua bolsa.

Em seu depoimento, José Everton confirmou as informações prestadas pelos PMs, acrescentando que os valores sacados seriam entregues a duas pessoas, João Ferreira Júnior e Alexsandro Rodrigues, que trabalhavam na Prefeitura de Major Izidoro. Segundo o depoente, os dois servidores citados eram assessores de Dantas à época em que este era deputado estadual.

A Polícia Federal entendeu que as declarações de José Everton indicam que ele ‘atuava como uma espécie de operador local, concentrando a realização dos saques relativos a um lote de cartões de servidores fantasmas sob sua guarda, além de coletar valores relacionados a semelhantes desvios que supostamente ocorrem nas prefeituras de Major lzidoro e Batalha’.

Na decisão em que determinou o afastamento de Dantas do governo do Estado – medida também aplicada à mulher do governador, Marina Thereza Dantas, prefeita do município de Batalha, e a Theobaldo Cavalcanti Lins Neto, prefeito de Major Izidoro. -, a ministra Laurita Vaz entendeu que a ocorrência narrada pela PF ‘verossimilhança da hipótese criminal sob investigação’ quanto ao ‘protagonismo’ do governador e de seus cunhados no esquema sob suspeita. A magistrada chamou de ‘valioso’ o depoimento prestado por José Everton.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai analisar a decisão em sessão extraordinária na tarde desta quinta-feira, 13. O governador afastado reagiu à operação, a qualificado como ‘encenação’ e ‘fake news travestida de oficialidade’, além de afirmar que uma ala da Polícia Federal foi ‘aparelhada para atender interesses político-eleitorais’.

A Polícia Federal ainda acrescentou ao STJ, que dois dias depois da abordagem, no dia 5 de agosto, José Everton compareceu espontaneamente à sede da corporação em Maceió, relatando que familiares teriam sofrido ameaças em razão de ele não ter repassado o dinheiro sacado. Segundo o depoimento prestado à PF, a mulher e o irmão do operador teriam recebido ligações que diziam que se José Everton não ‘aparecesse com os cartões de débitos e os R$ 32 mil’, seria morto.

A corporação indicou ainda que, na mesma data, José Everton apresentou 16 comprovantes bancários de deposito de valores em espécie efetuados por ele em favor de um dos cunhados de Dantas, ‘Toinho Cintra’, entre abril e julho de 2022, totalizando R$ 35.930,00.

A ameaça ao homem apontado como operado do esquema foi citada pela PF como argumento sobre a ‘imprescindibilidade’ de medidas para ‘desarticulação’ do grupo sob suspeita. Para os investigadores, o relato ‘demonstra a periculosidade da organização criminosa investigada, revelando a utilização de meios intimidatórios para que a engrenagem do esquema criminoso não tenha solução de continuidade’.

COM A PALAVRA, PAULO DANTAS

Após a deflagração da Operação Edema, o governador afastado divulgou a seguinte nota:

“Revela-se grotesca a ‘ação’ – na verdade, ‘encenação’ – de uma ala da Polícia Federal, que permitiu ser aparelhada para atender interesses político-eleitorais, tentando dar um golpe na minha candidatura à reeleição de governador de Alagoas para favorecer o candidato de Arthur Lira, Rodrigo Cunha.

Sob pretexto de investigar acusações de 2017, essa parte da PF pediu à Justiça o meu afastamento do cargo, a três semanas do 2º turno, e estando com 20 pontos de vantagem.

A tentativa de criar alarde perto da confirmação da vitória é fácil de ser desconstruída: foi anunciada por adversários, evidenciando a manipulação da operação policial. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, por exemplo, já havia ameaçado, na véspera do 1º turno, revelar no 2º turno detalhes da operação, que seria sigilosa.

Aos que acham que os alagoanos são manipuláveis por uma fake news travestida de oficialidade, a nossa campanha avisa: nosso povo não se rende a enganações e sabe muito bem a origem das mentiras. O recurso judicial será firme, e vamos seguir rumo à vitória.”